Zidane encense Kylian Mbappé : « On suit et on admire »

Zinedine Zidane, voici un nom qui a été associé au PSG avec grande insistance au cours des dernières années. Actuellement en pose du côté de Marseille, la légende tricolore est revenu pour Téléfoot sur son actualité et sur un certain Kylian Mbappé.

Est-ce que Zinedine Zidane occupera un jour le banc du PSG ? C’est une question qui est revenue avec force tout au long des mercati précédents. Et ce ne sera pas cette année encore. Car oui, sauf improbable changement de cap, c’est Luis Enrique qui succédera à Christophe Galtier dans les tous prochains jours. Pour Téléfoot, le principal intéressé, libre comme l’air depuis son départ du Real Madrid il y a deux ans de cela, n’a pourtant nullement fermé la porte à une aventure dans l’Hexagone dans un futur proche.

Zidane ne veut se fermer aucune porte

» Une expérience en Ligue 1 ? Il ne faut rien s’interdire. Je sais ce que je veux, et ce que je ne veux pas. Si cette pause est là, c’est qu’elle doit être là… J’espère me dire que rapidement, je vais pouvoir entraîner. Si l’adrénaline du haut niveau me manque ? Oui, forcément. Quand on est dehors, on regarde ça différemment. Ça fait 2 ans que je n’ai plus ça, mais ça va venir« , a-t-il confié au micro de l’émission dominicale. Un entretien dans lequel Zinedine Zidane a également évoqué le cas de Kylian Mbappé. Un joueur qu’il espère voir remporter le Ballon d’Or un jour. « Ce qu’il fait c’est incroyable. J’espère qu’il remportera beaucoup de Ballons d’Or. Ce qu’il fait est fantastique pour l’Équipe de France, pour le PSG. On suit et on admire. »