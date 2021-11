Zidane encore loin de signer au PSG

Le départ d’Ole Gunnar Solskjær du banc de Manchester United a alimenté de nombreuses rumeurs dans la planète football. Mauricio Pochettino est fortement pressenti pour remplacer l’ancien coach des Red Devils, alors qu’il est toujours en poste du côté du PSG. L’effet domino continue, avec une rumeur qui annonce une probable arrivée de Zinédine Zidane dans le club de la capitale. Selon les informations de RMC Sport, ces deux hypothèses sont encore loins d’être vraies.

Mauricio Pochettino n’aurait pas demandé au Paris Saint-Germain de partir et les dirigeants parisiens n’auraient entamé aucune discussion avec Zinédine Zidane. En interne, le PSG calme le jeu en rappelant qu’il y a encore un entraîneur en place et qu’un changement à court terme n’est pas d’actualité. Le coach français est donc encore loin de pouvoir poser ses valises dans la capitale, même si le PSG penserait fortement à l’ancien entraîneur du Real Madrid. Zidane rêve de l’Équipe de France et Didier Deschamps pourrait ne pas être prolongé après la Coupe du Monde 2022. Si Paris le veut, il faudra se montrer convaincant en lui laissant de la liberté au sein du club.