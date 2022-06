Après une saison 2021-2022 compliquée sur le plan sportif, malgré le 10e titre de champion de France, le PSG souhaite partir sur de nouvelles bases pour l’exercice à venir. Ains de nombreux changements sont attendus et notamment sur le banc de touche. En effet, Mauricio Pochettino se dirige vers un départ. Et afin de le remplacer, de nombreux entraîneurs ont été évoqués dans les médias (Rúben Amorim, Sérgio Conceição, José Moutinho, Antonio Conte, Zinédine Zidane et Christophe Galtier). Et rapidement, deux noms se sont détachés : Zinédine Zidane (libre) et Christophe Galtier (OGC Nice). Mais ces dernières heures, de nombreuses sources rapportent que l’actuel coach de l’OGCN sera le prochain entraîneur des Rouge & Bleu. De son côté, Zinédine Zidane était un choix apprécié par les dirigeants qataris mais le triple vainqueur de la Ligue des champions a pour objectif de prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France.

Zidane ne ferme pas la porte à une arrivée au PSG dans le futur

À l’occasion d’un numéro spécial pour les 50 ans du champion du Monde 1998, L’Equipe a obtenu un large entretien de Zinédine Zidane où il a notamment été question de son avenir en tant qu’entraîneur. Et l’ancien numéro 10 des Bleus ne ferme pas la porte à une arrivée au PSG dans quelques années. « Peut-il entraîner le PSG un jour ? Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui. Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. […] Si je repars dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pour cela que je ne peux pas aller n’importe où. »

Mais actuellement, Zinédine Zidane pense surtout à un possible poste de sélectionneur en équipe de France, comme il l’a expliqué au quotidien sportif. « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées! (Il met sa main sur son cœur.) Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Après Didier Deschamps ? Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là. Encore une fois, cela ne dépend pas de moi. Mon envie profonde est là. L’équipe de France est la plus belle chose qui soit. »