Zidane sur Dembélé : « Il faut profiter de son expérience »

À la veille du match face à la Belgique en Ligue des nations, le sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane, a été interrogé sur le rôle de vice-capitaine d’Ousmane Dembélé.

Depuis vendredi, l’ère Zinédine Zidane a débuté en équipe de France. L’ancien coach du Real Madrid a parfaitement commencé son mandat avec un court succès en Turquie (1-0). Désormais, les Bleus vont affronter la Belgique ce lundi, à Bruxelles (20h45 sur TF1). À la veille de cette rencontre, le sélectionneur français était présent en conférence de presse d’avant-match et a été interrogé sur Ousmane Dembélé, qui a pris de l’importance depuis sa nomination.

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« C’est un bon gars, toujours là pour les autres »

Faisant partie des vice-capitaines de l’équipe, l’attaquant du PSG pourrait notamment prendre le brassard de capitaine face aux Belges en cas de titularisation, suite au forfait de Kylian Mbappé pour le reste du rassemblement. Questionné sur le rôle de l’attaquant de 29 ans au sein du groupe, Zinédine Zidane s’est montré élogieux envers le double champion d’Europe : « Pour moi, il le fait déjà. Il est vice-capitaine. Il a ce rôle même quand il ne l’est pas. Ça se sent. C’est un bon gars, toujours là pour les autres. Il faut profiter de son expérience », a d’abord déclaré le coach de 54 ans, avant de revenir sur la performance de Dembélé face à la Turquie : « Il a joué dans la même position qu’au PSG. Il le fait très bien. Demain, c’est un autre match, on verra comment on va faire. Mais Ousmane a vraiment un volume de jeu super intéressant. Il a une débauche d’énergie incroyable. Il peut facilement jouer 90 minutes. »

Également présent en conférence de presse, Eduardo Camavinga a lui aussi expliqué l’importance du Ballon d’Or 2025 dans le groupe français : « Ousmane est plus un leader technique. Il n’aime pas forcément prendre la parole, mais il nous pousse énormément sur le terrain. Je le connais depuis longtemps parce que c’est un joueur du Stade Rennais. Je ne suis pas choqué de son évolution et je suis très content pour lui. »