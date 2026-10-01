Zinédine Zidane évoque la polyvalence de Désiré Doué

Convoqué avec l’équipe de France, Désiré Doué était annoncé possiblement titulaire en pointe contre la Belgique. Le numéro 14 du PSG a finalement évolué sur le côté droit. Zinédine Zidane a évoqué sa polyvalence.

S’il joue plus souvent dans le couloir droit de l’attaque au PSG, Désiré Doué a déjà été utilisé dans le couloir gauche, en pointe ou au poste de relayeur au milieu de terrain par Luis Enrique. Les jours avant la rencontre entre la France et la Belgique, on évoquait la possibilité de voir l’ancien Rennais être titularisé au poste de numéro 9 par Zinédine Zidane. Il avait finalement été titulaire, mais dans le couloir droit, Esteban Lepaul étant titularisé au poste d’avant-centre.

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« En équipe nationale, il faut jouer dans sa meilleure position »

Présent en conférence de presse ce jeudi soir, à la veille de la réception de l’Italie dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des nations, Zinédine Zidane a évoqué le positionnement de Désiré Doué. « On verra. Ça dépend. Polyvalent, je n’aime pas trop ce mot. Le joueur doit pouvoir s’exprimer dans sa position. En équipe nationale, il faut jouer dans sa meilleure position. Désiré peut bien jouer dans deux ou trois positions (sourire). »