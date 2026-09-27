Zinédine Zidane : « J’ai beaucoup apprécié ce que Dembélé a fait sur le terrain »

Critiqué après la victoire de l’équipe de France face à la Turquie, Ousmane Dembélé a reçu le soutien de son sélectionneur, Zinédine Zidane, qui a salué sa prestation à la pointe de l’attaque.

L’ère Zinédine Zidane a débuté par un court succès en Turquie (1-0). Pour ce premier match sur le banc des Bleus, le sélectionneur français avait décidé d’aligner un 4-3-3, en positionnant notamment Ousmane Dembélé à la pointe de son attaque. Un positionnement qu’occupe déjà le Ballon d’Or 2025 au PSG.

À lire aussi : Dembélé capitaine de la France avec le départ de Mbappé

« Dembélé est très intelligent dans le pressing »

Cependant, la performance de l’attaquant de 29 ans n’a pas convaincu les médias. Après la rencontre, Zinédine Zidane a été questionné sur la prestation du numéro 7 français et sa capacité à presser : « C’est un joueur intelligent dans sa façon de presser. Il a toujours un oeil derrière quand il va presser. Il ne va pas presser simplement pour aller presser. Bien sûr, il y a encore quelques petits réglages à faire », a d’abord déclaré Zinédine Zidane, avant d’en dire plus au micro de Téléfoot : « J’ai beaucoup apprécié ce qu’il a fait sur le terrain, avec le ballon et surtout sans le ballon. Il nous a été très utile dans la pression qu’on a faite. On pense simplement à Ousmane quand il a le ballon, mais c’est vrai qu’il est capable de faire de grandes choses, que ce soit sur le côté ou devant, même sans le ballon. Il est très intelligent dans le pressing. »

🔥 ZIDANE SALUE LE PRESSING DE DÉMBÉLÉ



À l’origine du but français, Ousmane Dembélé est félicité par Zinédine Zidane pour son travail défensif. 🇫🇷 @YassinNfaoui pic.twitter.com/IyYAoZbRz2 — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 27, 2026