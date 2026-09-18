Zinédine Zidane justifie son choix de ne pas convoquer Maghnes Akliouche

Ce vendredi, Zinédine Zidane a dévoilé sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Trois joueurs du PSG y figurent, mais pas Maghnes Akliouche. Un choix expliqué par le sélectionneur.

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 Plus), le PSG joue son dernier match avant la trêve internationale sur la pelouse du stade Vélodrome en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Les Parisiens ne retrouveront les terrains que le 10 octobre prochain avec la réception – au Parc des Princes – du Mans. Entre ces deux rencontres, place à la trêve internationale. Ce vendredi soir, Zinédine Zidane a dévoilé sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Et dans cette dernière, il a sélectionné trois joueurs du PSG, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery. Après l’annonce de sa liste, il a été questionné sur sa gestion du titi parisien, qui peut jouer au milieu de terrain mais également dans le couloir droit de la défense. « Si je l’ai placé dans les milieux de terrain, c’est que je veux le voir au milieu de terrain. »

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« Pourquoi ? C’est comme ça »

Présent à la Coupe du monde, Maghnes Akliouche ne figure pas dans la liste. Arrivé au PSG cet été, le milieu offensif n’a pas encore retrouvé son niveau affiché à l’AS Monaco même s’il monte en puissance, lui qui a délivré sa première passe décisive lors de la large victoire du PSG contre le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (6-1). Devant les journalistes, Zinédine Zidane a justifié son choix de ne pas sélectionner Maghnes Akliouche et Malo Gusto. « C’est un choix, je ne veux pas voir des joueurs en tribune. Pourquoi eux ? C’est comme ça. J’ai fait le choix de prendre des nouveaux joueurs. »