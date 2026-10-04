Zinédine Zidane s’inspire du PSG de Luis Enrique

Présent en conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane, souhaite s’inspirer du style de jeu du PSG de Luis Enrique.

Nommé à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane a profité de cette première trêve internationale de septembre pour mettre en place ses principes de jeu. Les joueurs auront encore besoin de temps pour assimiler les préceptes du champion du monde 1998, mais les nouveautés se font déjà sentir, notamment dans le pressing et le contre-pressing de son équipe.

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« C’est une équipe qui veut avoir le ballon et pas courir derrière »

Présent en conférence de presse ce dimanche, à la veille du dernier match de cette trêve internationale face à la Belgique, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, le nouveau sélectionneur des Bleus a été questionné sur ses inspirations du côté du PSG. Et « ZZ » a confirmé son admiration pour le style de jeu de Luis Enrique : « En tant qu’entraîneur, y a-t-il des principes de jeu qu’il apprécie dans cette équipe du PSG ? Beaucoup, oui. Parce que c’est une équipe qui entreprend, qui va chercher très haut son adversaire. C’est une équipe qui joue quand elle a le ballon. Elle veut jouer avec le ballon et ne pas courir derrière. Moi, ce sont mes principes. J’étais meneur de jeu, donc je n’aimais pas courir derrière le ballon, mais avec. C’est pour cela qu’on doit encore travailler. Ce n’est pas seulement avoir une possession stérile, mais pouvoir accélérer dans les 30-40 derniers mètres pour trouver certaines failles et être plus dangereux, mais ça va venir. »

Concernant la rencontre face aux Diables rouges, Zinédine Zidane a confirmé qu’il y aura des changements par rapport au match nul face à l’Italie (1-1) vendredi : « Il y aura des changements, ça, c’est sûr, c’est notre quatrième match, il ne faut pas non plus faire n’importe quoi. On va faire des changements intelligents et, surtout, pour être compétitifs. » Pour rappel, contre la Nazionale, Désiré Doué et Ousmane Dembélé avaient débuté la rencontre, tandis que Maghnes Akliouche était resté sur le banc.