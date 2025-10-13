Zinédine Zidane sous le charme de deux joueurs du PSG !

A l’image du classement du Ballon d’Or 2025, il est difficile en 2025 de sortir des individualités du collectif du PSG sous la houlette de Luis Enrique. Cependant, Zinédine Zidane semble lui sous le charme de deux d’entre elles.

En 2025, le PSG a connu tous les succès collectifs. L’effectif de Luis Enrique a été récompensé lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025 du 22 septembre dernier avec 9 joueurs du club de la capitale parmi les 30 premiers puis 5 parmi les 10 premiers. Un bilan record accompagné de la récompense de meilleur club de l’année. Dans ce contexte, il est toujours difficile de sortir une ou des individualités au Paris Saint-Germain. A cette question, la légende du football et du football français Zinédine Zidane a son avis. En effet, le champion du monde 1998 a accordé un entretien à la Gazzetta dello Sport à l’occasion du Festival dello Sport organisé par le quotidien de sport italien à Trente, au cours duquel il a dressé des éloges à Lamine Yamal : « Celui qui m’émeut quand il touche le ballon, c’est Yamal. Contre l’Inter l’année dernière en Ligue des Champions à San Siro, il a tout fait, tout seul« , a lancé Zizou, en embrayant sur les joueurs frisson du moment en plus de la star espagnole du FC Barcelone : « Et puis je pense à Vitinha, à Neves. Ils ne perdent jamais le ballon« .