Zion Suzuki recruté par le PSG puis prêté à la Juventus ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG est associé à Zion Suzuki. Le club de la capitale aimerait recruter le gardien de Parme. La Juve, qui aimerait aussi se l’offrir, pourrait proposer un deal surprenant au PSG s’il arrive à le recruter.

Si le PSG possède déjà Matvey Safonov et Lucas Chevalier dans ses buts, il s’intéresserait tout de même à l’achat de Zion Suzuki. Les dirigeants parisiens aimeraient en effet s’offrir les services de l’international japonais de Parme. Pour le laisser filer, le club italien demanderait pas moins de 30 millions d’euros. Dans ce dossier, le PSG n’est pas seul puisque la Juventus Turin aimerait aussi s’offrir les services de Zion Suzuki.

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Son destin lié à celui de Lucas Chevalier

Selon les informations de Tuttosport, la Juve chercherait un moyen de s’offrir Zion Suzuki, quitte à faire une proposition farfelue au PSG. En effet, la Vieille Dame, si jamais les doubles champions d’Europe arrivent à s’offrir les services du gardien de la sélection du Japon, solliciterait le club de la capitale pour un prêt sec du portier lors de la saison 2026-2027. Les dirigeants turinois savent qu’il sera difficile de rivaliser avec le PSG dans ce dossier, et ils préféraient considérer les Rouge & Bleu comme un allié et non un rival dans ce dossier. Si jamais le PSG refusait cette possibilité, la Juventus envisagerait de relancer la piste menant à Lucas Chevalier, assure Tuttosport. Ce dernier indique également que la Juve penserait à un prêt de Guglielmo Vicario (Tottenham) ou à Vanja Milinkovic Savic (Naples). De son côté, Sky Sport Italia explique que Guglielmo Vicario serait la piste numéro 1 de la Juventus pour ses buts et que Zion Suzuki serait une alternative. Le média italien confirme que le PSG s’intéresse à Zion Suzuki et qu’il a déjà eu plusieurs discussions avec Parme à ce sujet. Sky Sport Italia indique que le PSG passerait concrètement à l’action dans le dossier si Lucas Chevalier quittait le club cet été. Le média conclut en indiquant que la Juventus maintient des contacts actifs avec Parme pour Zion Suzuki.