Zlatan Ibrahimovic ferme la porte à un départ de Leao

En période de mercato, le PSG est associé à de nombreux joueurs. Ça a été le cas pour Rafael Leao ou Théo Hernandez. Deux joueurs qui ne rejoindront pas le PSG.

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato. D’après les dernières rumeurs, le club de la capitale souhaiterait se renforcer à tous les postes. Chaque jour ou presque, le PSG est associé à un joueur. Pour renforcer son attaque, le nom de Rafael Leao avait été avancé il y a quelques semaines. Mais l’international portugais, qui va participer à l’Euro, avait expliqué à plusieurs reprises qu’il ne comptait pas quitter l’AC Milan, avec qui il est lié jusqu’en juin 2028. Pour venir concurrencer Nuno Mendes, le nom de Theo Hernandez a aussi été associé au PSG ces dernières semaines.

« Maignan, Théo Hernandez et Rafael Leao vont tous rester au club »

Ce jeudi, Zlatan Ibrahimovic s’est présenté devant les journalistes pour officialiser l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc des Rossoneri. L’ancien du PSG, actuel conseiller principal de l’AC Milan, a été questionné sur l’avenir de Rafael Leao, Mike Maignan et Théo Hernandez. Et l’ancien attaquant s’est montré très clair sur leur avenir, ils joueront avec le club lombard la saison prochaine. « Maignan, Théo Hernandez et Rafael Leao vont tous rester au club parce qu’ils ont tous leur propre position et ils font tous partie des meilleurs joueurs à leur poste. Ils ont des contrats avec nous, ils sont heureux donc ils vont rester avec nous. Nous n’avons pas besoin de vendre des joueurs pour lancer un effet domino et recruter des joueurs », lance Zlatan Ibrahimovic dans des propos relayés par Foot Mercato.