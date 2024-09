Intégré dans l’effectif professionnel du PSG depuis le début de saison, Senny Mayulu aura des occasions de se montrer sous les ordres de Luis Enrique.

Le PSG a très bien débuté sa saison 2024-2025 avec 5 victoires et 1 nul. Mais dans ce calendrier chargé avec la nouvelle formule de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs en fin de saison, Luis Enrique devra surveiller avec attention l’état physique de ses joueurs. Certains membres de l’effectif ont déjà connu des blessures plus ou moins graves depuis le coup d’envoi de cet exercice à l’image de la longue absence de Gonçalo Ramos ou des petits pépins physiques de Gianluigi Donnarumma, Warren Zaïre-Emery, Vitinha ou encore Marco Asensio. Et pour faire reposer ses joueurs cadres, le technicien espagnol peut faire appel à certains Titis.

« Mayulu a un mental de très haut niveau »

Déjà utilisé en fin de saison passée à quelques reprises (10 matches disputés, 1 passe décisive), Senny Mayulu avait montré des belles qualités au milieu de terrain. Et à l’instar de Yoram Zague et Ibrahim Mbaye, l’international U20 français aura des occasions à saisir cette saison. Doté d’une belle intelligence de jeu, le milieu de 18 ans est également polyvalent, une caractéristique importante aux yeux de Luis Enrique. Son ancien coach chez les U19 du PSG, Zoumana Camara, a dressé les qualités de son ex-joueur dans les colonnes de L’Equipe : « Il a un mental de très haut niveau. Senny sait où il veut aller. Sa polyvalence est un atout. Il peut être intégré dans une paire de deux 6, jouer en tant que relayeur ou sur un côté. C’est un garçon qu’il faut rapprocher du but parce qu’il a une belle frappe et qu’il sent le but. Sur son utilisation, si vous attendez qu’il soit un ailier de débordement comme Dembélé ou Barcola, c’est non, mais avec un latéral comme Nuno Mendes par exemple, il peut très bien être un ailier intérieur. » Depuis le début de la saison, Senny Mayulu, qui avait signé son premier contrat professionnel en mai dernier, a fait trois entrées en jeu en Ligue 1 (23 minutes).