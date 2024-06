Zoumana Camara sent ses joueurs « concentrés et investis »

Dimanche après-midi, l’équipe U19 du PSG affronte Auxerre en finale du championnat de France. Zoumana Camara sent ses joueurs investis avant cette rencontre.

Après avoir battu Lyon (5-0) et Marseille (2-0), l’équipe U19 du PSG va affronter l’AJ Auxerre en finale du championnat de France dimanche après-midi (16 heures). Déjà finaliste l’an dernier, le club de la capitale voudra cette fois-ci remporter la compétition, lui qui avait été battu par le FC Nantes la saison dernière. Pour cette rencontre, Zoumana Camara pourra compter sur l’apport de Senny Mayulu, Yoram Zague et Ethan Mbappé, qui jouera son dernier match avec les Rouge & Bleu, qui ont côtoyé l’effectif professionnel quotidiennement et qui ont même joué avec l’équipe première en match officiel.

A voir aussi : Mayulu sur le Titi d’Or 2023 : « C’est bien parce que c’est un trophée qui vient du club »

« Ce sont des jeunes parisiens talentueux. C’est l’avenir du club »

Quelques jours avant cette rencontre contre les Auxerrois, Zoumana Camara, entraîneur de l’équipe U19 du PSG, sent ses joueurs concentrés et investis avant ce match important de leur début de carrière. « À cette période de la saison, physiquement, ils sont prêts, tactiquement, ils sont prêts. On a des principes de jeu qui sont bien encrés. Ils les connaissent. On les sent concentrés, investis. Ce n’est pas évident sur cette fin de saison. On a été très exigeant avec eux. Ce sont des jeunes parisiens talentueux. C’est l’avenir du club, souligne le coach pour PSG TV. De plus en plus, le club s’appuie sur ces jeunes. On n’en a vu pas mal qui sont montés sur les trois ans. Je suis content, mais c’est toujours bien pour eux d’être confronté à ce genre de match par rapport à l’intensité, l’envie du résultat, aller chercher un titre. C’est ce qui va se rapprocher du monde pro. De vivre ça pour eux, c’est bien aussi. »