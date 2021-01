Critiqué comme jamais depuis mercredi et un match inabouti à Saint-Etienne (1-1), Kylian Mbappé sera très observé ce soir au Parc des Princes lors du PSG-Brest. Certains se demandent même s’il faut le titulariser. Pour Jimmy Algerino, ancien latéral droit du PSG (1996-2001) devenu consultant pour Téléfoot et Europe 1, la réponse est clairement oui. Kylian Mbappé doit être sur le terrain dès la première minute de jeu.

“Pour un jeune joueur avec de telles caractéristiques de vitesse et de tonicité, le salut ne passe que par le rythme. Tout le monde tombe sur Mbappé en ce moment, mais il faut d’abord expliquer pourquoi son rendement est moins élevé ces temps-ci. Il y a eu des blessures, le Covid, le manque de préparation”, rappelle l’ancien joueur du PSG dans Le Parisien. “Il y a aussi le facteur prépondérant de sa situation contractuelle. Certains clubs, dont le Real, doivent faire en sorte de solliciter ses proches. Il s’agit d’un jeune joueur auquel on demande beaucoup, et il est finalement assez naturel qu’il cherche un second souffle. Cela passe par une présence sur le terrain et dès le début du match. Ne le faire jouer que vingt minutes serait une erreur. Un garçon de son âge doit jouer pour se relancer, retrouver le plaisir et l’insouciance. On peut gloser sur ses prestations, le nombre de ses courses, les occasions… mais de là à le présenter comme au fond du trou, je trouve ça assez déplacé. Pochettino va mettre en place son système. Quand Neymar et tous les cadres seront de retour, Mbappé pourra tirer avantage d’avoir été présent au début, en vue de bien trouver sa place.”