Nouveau directeur sportif du Hyères FC (club racheté par Mourad Boudjellal), Nicolas Anelka a présenté son projet pour le futur du club de National 2. L’ancien Parisien (1996-1997 / 2000-2002), formé au PSG, s’est notamment exprimé sur un partenariat avec d’autres clubs. Dans un entretien à Nice-Matin, l’ancien international français a évoqué la possibilité d’accueillir des jeunes du PSG en prêt afin de les préparer au groupe professionnel.

“Des partenariats avec des clubs pros ? Bien sûr, on peut amener ici pas mal de joueurs. Je discute beaucoup avec le PSG qui pourrait être intéressé pour nous prêter des joueurs. Dans la région, il y a aussi de très bons clubs avec de très bons joueurs et des coaches formateurs donc pourquoi pas ? On est demandeur. On sait qu’il y a le potentiel, qu’il y a de bons joueurs en France“, a déclaré Nicolas Anelka. “Est-ce que je veux prendre des joueurs du PSG à l’avenir ? On est en N2, donc non, il n’y aura pas de joueur de l’équipe une. Mais un jeune qui vient des U19 et qui veut évoluer plus vite, pourquoi pas ? Peut-être qu’on peut trouver un accord pour développer ça. Moi qui ai connu les deux, je sais que la N2 n’a rien à voir avec la N3. Nous, on peut préparer des joueurs pour le groupe pro du PSG. C’est une idée, je ne dis pas que ça va se faire. Mais comme on a des connexions, tout est possible. C’est valable pour le PSG, Lille comme les clubs des alentours.”