Le mercato hivernal du PSG est très calme. Il est plus animé dans les rumeurs que dans les signatures. Goal fait un point sur ce dernier et notamment le dossier le plus chaud, celui de Dele Alli. Selon le média sportif – qui confirme les informations du Parisien – “le profil de Dele Alli plaît beaucoup au PSG” même si ce dossier s’annonce compliqué. Des réunions ont déjà eu lieu dans ce dossier “mais les Spurs se montrent intransigeants malgré la volonté du joueur de rejoindre le PSG“, dévoile Goal. Si le PSG veut faire venir Alli cet hiver, il va devoir convaincre le propriétaire de Tottenham, Daniel Levy. Selon les informations de Goal, les dirigeants anglais n’ont fixé aucun prix pour le possible transfert de Dele Alli. Pour autant, “aucun cadeau ne sera fait dans ce dossier.” Un prêt sec ne sera jamais à l’ordre du jour assure le média sportif. Ce dernier indique également que le PSG ne serait pas contre se séparer de Julian Draxler même si ce dernier ne souhaite pas quitter le club de la capitale à six mois de la fin de son contrat. Enfin, “le PSG cherche la meilleure formule pour certains de ses titis en manque de temps de jeu comme le milieu de terrain Bandiougou Fadiga.”