Pour son premier match de la phase retour en Ligue 1, le PSG voyage chez le septième, Angers. Ce sera sans Mauricio Pochettino, qui est positif au Covid. Le technicien argentin devient ainsi le treizième cas au club. En conséquence, ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino sont à la manœuvre auprès de l’équipe. Nul doute que c’est ensemble que les trois hommes décideront du onze de départ. Et il n’est pas aisé à deviner. Car le PSG se remplume. Manquent “seulement” Thilo Kehrer, Rafinha, Colin Dagba (Covid), Alexandre Letellier (coude) et Juan Bernat (reprise).

Le groupe officiel (22 joueurs)

Gardiens (3) : Navas, Rico, Randriamamy

Défenseurs (7) : Florenzi, Marquinhos, Bakker, Diallo, Kimpembe, Pembélé, Kurzawa

Milieux (6) : Herrera, Gueye, Draxler, Verratti, Danilo, Paredes

Attaquants (6) : Kean, Sarabia, Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi

Absents (9) : Bernat, Kehrer, Rafinha, Dagba, Fadiga, Ruiz, Simons, Michut, Letellier

Quelle équipe du PSG sur la feuille de match ce soir ? Devant Keylor Navas on s’attend à une ligne Florenzi-Marquinhos-Kimpembe-Kurzawa. Le match suivant (contre Montpellier) étant programmé dans six jours, il n’est pas nécessaire d’être absolument dans la gestion athlétique d’effectif. Mais l’arrivée d’un nouveau staff technique laisse supposer qu’il faut envoyer des signaux (de confiance). C’est pourquoi on peut supposer que Danilo Pereira aura sa place dans l’entrejeu. Potentiellement à la place d’Ander Herrera qui a beaucoup joué, et donc avec Leandro Paredes. Idem pour Kylian Mbappé, l’attaquant qui a beaucoup joué en 2021 pourrait débuter sur le banc. Une hypothèse valable pour Mauro Icardi qui est de retour de blessure. Si ces considérations sont prises en compte, alors Angel Di Maria, Neymar et Moise Kean débuteront. Quid de Marco Verratti ? Son état physique devrait dicter le choix des techniciens. Mais à cette heure, si l’animation du PSG est connue, le onze de départ est flou.

Dans Le Parisien et le Courrier de l’Ouest

Angers SCO / PSG

Samedi 16 janvier 2021 à 21 heures au stade Raymond-Kopa | 20e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Delerue | VAR : Pignard