Arne Slot

Arne Slot : « On doit faire une performance exceptionnelle »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 avril 2026

Liverpool reçoit le PSG demain soir en quart de finale retour de la Ligue des champions. Arne Slot explique que son équipe devra faire une performance exceptionnelle pour renverser le PSG.

Lors du quart de finale aller au Parc des Princes, le PSG s’est imposé contre Liverpool. Malgré une très large domination et de très nombreuses occasions, les Parisiens se sont imposés que de deux buts (2-0). Les Parisiens voudront terminer le travail demain soir sur la pelouse d’Anfield. Si Arne Slot avait utilisé un système défensif à Paris, il compte bien avoir une approche totalement différente devant ses supporters, souhaitant prendre des risques contre les champions d’Europe, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

Le match contre le PSG

« On a besoin d’être vraiment vraiment spécial demain car nous jouons les champions d’Europe en titre. L’approche du match reste la même que la semaine dernière. On doit prendre des risques, on doit les presser même si on sait que c’est très difficile de le faire face à cette équipe. »

Achraf Hakimi

« Il y a plusieurs choses qui font que cette équipe du PSG est spéciale. Mais ce qui est spécial, c’est les latéraux comme Hakimi qui montent sur les côtés et surtout leur habilité avec le ballon. »

Comment Liverpool doit jouer demain ?

« On sait que l’on doit faire une performance exceptionnelle pour passer au prochain tour et encore plus face au champion d’Europe. Mais soyons focus sur notre travail. Il faudra marquer le premier but. On sait que l’on doit être largement meilleur que la semaine dernière. »

Luis Enrique s’attend à un match piège contre Liverpool
canalsupporters.com

Ibrahima Konaté

« Je pense que ce sera une soirée spéciale pour Ibrahima, une petite partie parce qu’il est français, mais en grande partie parce qu’il joue un quart de finale de Ligue des champions, et ce sera le cas pour toute l’équipe également. Concernant son renouvellement de contrat, je vais pas en parler comme d’habitude. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 avril 2026

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