Profiter de cette saison sans coupe d’Europe pour tirer son épingle en Ligue 1 et pourquoi pas, renouer avec un sacre national, c’est l’ambition de l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. La victoire 1-0 au Parc des Princes dimanche soir face au PSG ne peut que nourrir ce rêve de titre domestique. Toutefois, le président de l’OL a vu un point noir hier : l’exclusion de Thiago Mendes qu’il estime injustifiée. De quoi indigner Neymar, son clan, et tout le PSG qui redoute le pire pour sa grande star victime d’un tacle non maitrisé de son compatriote.

“C’est une belle satisfaction. C’est une victoire qui nous permet de revenir tout en haut. On a fait un match sérieux, qui montre toute la qualité de l’OL. Le groupe a été très solidaire pour préserver le résultat. L’expulsion de Mendes gâche la fête car il ne le méritait pas“, a déclaré Jean-Michel Aulas dans les médias de son club. “Il faut féliciter le coach, Juninho et tout le groupe qui a été formidable. Cela montre que les ambitions sont au rendez-vous cette saison. On savait qu’on avait une très bonne équipe. Il fallait que le ciment prenne complètement. Il ne faut pas s’emballer. On y verra plus clair après le match de Brest qui joue très bien. Il y a encore beaucoup d’efforts pour retrouver le haut du tableau qui est notre objectif aujourd’hui.”