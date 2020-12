A la dernière minute du PSG/OL (0-1), Neymar Jr a été la victime d’un tacle non maitrisé de la part de Thiago Mendes. Le joueur lyonnais a contesté le carton jaune et s’est indigné quand il est devenu rouge après intervention du VAR. Plus tard, il s’est excusé auprès du numéro 10 du PSG sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous) en espérant que ce n’est pas grave. Désormais, il s’agît de savoir si Neymar souffre d’une entorse, d’une rupture ligamentaire ou d’une quelconque fracture. Le père de Neymar a exprimé son écœurement et a pointé du doigt un arbitrage qui ne protège pas des artistes du ballon rond comme son fils.

Le message de Neymar Sr sur Instagram

Combien de temps encore ? On en parle tant, tant… on se souvient de cet excès de violence!

Pourquoi ne pas sévir dès le début, à la première faute, pourquoi attendre la 7e 8e 9e faute?

Devons-nous regarder le VAR pour voir qu’il doit y avoir une exclusion ?

Avons-nous besoin de VAR pour remarquer que c’est aussi violent ?

Avez-vous besoin de blesser quelqu’un pour agir honnêtement ?

Un joueur fait un ciseau irresponsable, violent, sur le côté, sur un autre, sans défense….

Nous n’avons pas mesuré cela pendant tout le match où Neymar a subi la série traditionnelle de fautes, et toujours violentes, ce qui va nourrir ce type de joueur et d’attitude …

Donc le football va vraiment perdre …

JUSQU’À QUAND LA LA VICTIME SERA LE COUPABLE ???

Tout cela dépend de celui qui dirige le jeu… qui a la possibilité de protéger … ahhhhhhhhh, mais que faire…..? Que Dieu s’en soucie !!!!!