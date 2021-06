Gianluigi Donnarumma est tout proche de devenir la deuxième recrue estivale du PSG. Le portier italien (22 ans) a passé avec succès sa visite médicale lundi et l’officialisation de son arrivée ne devrait plus trop tarder. Son compatriote Gianluigi Buffon, qui a joué pendant un an chez les Rouge & Bleu (2018-2019), valide le choix de l’international italien. “Je lui souhaite beaucoup de chance. Il va dans un club et une ville merveilleux. C’est un gardien très fort. Il aura la chance de gagner un trophée dans peu de temps“, assure la légende du football transalpin pour Sky Sport Italia.