À 43 ans, Gianluigi Buffon poursuit sa légendaire carrière. En fin de contrat avec la Juventus Turin, le portier a décidé de boucler la boucle en revenant dans son premier club professionnel, Parme (1995-2001). Selon les indiscrétions, il aurait signé un contrat de deux ans avec le club de Serie B. Durant sa longue et riche carrière, Buffon a évolué une saison au PSG (2017-2018, 25 matches). Une année qui a agréablement marqué l’international italien. “L’année dont je me rappelle avec le plus de plaisir dans ma carrière est celle vécue à Paris. Je n’ai jamais ressenti ailleurs le respect que l’on m’a montré en France, salue Buffon dans des propos relayés par TMW. Je sortais beaucoup plus, j’ai vécu cette saison avec la légèreté de celui qui veut partager et interagir.“