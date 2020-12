Titulaire dans le couloir droit du 3-5-2, Colin Dagba – pour son 50e but avec les Rouge & Bleu – a ouvert son compteur but avec le PSG en ouvrant le score. Il aurait aussi pu provoquer un penalty sur le but de l’égalisation de Montpellier. Mais finalement, le PSG s’est imposé et a repris quatre points d’avance en Ligue 1. Au micro de Canal Plus, Dagba a tenu à rendre hommage à son entraîneur, Thomas Tuchel.

Son but

Dagba : ” Je l’attendais depuis longtemps ce but. Il nous a permis de bien lancer le match. Mais le plus important c’est la victoire. On était venu la chercher. On a voulu mettre du dynamisme ce soir et repartir avec les trois points c’est important. Aujourd’hui on a dit qu’il fallait que l’on joue vite, jouer avec le moins de touche possible parce que l’on savait qu’ils allaient presser rapidement. On a su effectuer un bon pressing et ça a payé aujourd’hui. La fraîcheur avec le turn-over nous a beaucoup aidées aussi. C’est une très bonne semaine.“

Tuchel

Dagba : “Dans beaucoup de matches le coach nous porte, il essaye toujours de mettre du dynamisme dans l’équipe. Il nous donne beaucoup de conseils, sur le placement et plein de choses.”