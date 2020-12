Après avoir grillé quelques jokers, le PSG se devait de ramener une victoire de Montpellier. Il l’a fait avec un 3-1 probant. Thomas Tuchel avait fait le pari de la fraîcheur avec un large turnover, il a payé. La défense dirigée par Abdou Diallo a tenu. Timothée Pembélé commence à trouver ses repères. Colin Dagba, après une première demi-heure tragique, a finalement inscrit son premier but en L1 avec plein de flair. L’homme du match, on le trouve dans l’entrejeu. 116 ballons joués par Rafinha, des duels remportés, une influence déterminante dans le jeu. Comme quoi Leonardo a été inspiré dans le mercato, c’est Moise Kean avec une frappe excentrée de plus de 100 km/h qui a fait basculer le match. C’est 5e but en sept matches de Ligue 1 pour l’Italien. On signalera enfin que Keylor Navas est toujours au rendez-vous. Et que Kylian Mbappé qui courrait derrière son 100e but au PSG l’a enfin inscrit dans le temps additionnel.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas 6,5 – Dagba 5 – Pembélé 6,5 – Diallo 6 – Kurzawa 4,5 – Bakker 5 – Herrera 5 – Gueye 5 – Rafinha 7 – Di Maria 5 – Kean 6