Edito CS : Un souffle. Une œuvre. Une promesse. Merci Paris !

Le football a connu des empires. Des règnes sans partage. Des équipes qui ont écrit le jeu avant d’écrire l’histoire. Le Real Madrid des années 60, invincible et royal. L’Ajax d’Amsterdam des années 70, aérien et révolutionnaire. Le Milan AC d’Arrigo Sacchi, machine collective implacable des années 90. Le Barça de Guardiola, quintessence du jeu de possession au début des années 2010. Et tant d’autres, de Liverpool à la Juve, du Bayern à Manchester… Tous ont dominé leur époque. Tous ont marqué leur temps. Mais aujourd’hui, en 2025, un nouveau nom résonne dans cette cour des géants : le Paris Saint-Germain.

1. Du chaos à la naissance : l’histoire d’une métamorphose fulgurante

Il y a quelques mois à peine, ce PSG semblait voué à disparaître dans l’anonymat des prétendants déchus. Moqué, critiqué, presque méprisé. Au bord du gouffre, à deux doigts de sortir par la petite porte dès la phase qualificative de la Ligue des Champions. L’Europe toute entière attendait sa chute. L’espérait même. Et puis… la métamorphose. Soudaine. Fulgurante. Comme un éclair tombé sur le Parc. Un feu sacré. Un réveil brutal. En quelques semaines, Paris est devenu méconnaissable. Chaque match, une leçon. Chaque adversaire — City, Real, Liverpool, peu importe — avalé, étouffé, balayé. Le football mondial n’avait jamais vu un renversement de situation aussi brutal, aussi spectaculaire, aussi total.

2. Pas de stars, mais un collectif incandescent

Et quand on regarde cette équipe… On ne voit pas de Messi, pas de Mbappé, pas de Neymar. Pas de Van Basten, ni de Cruyff.. Rien que des jeunes joueurs que personne n’attendait à ce niveau : Nuno Mendes, Vitinha, Barcola, Neves, Doué… Et autour d’eux, des cadres respectés mais pas adulés : Dembélé, Hakimi, Fabian Ruiz, Marquinhos… Ce ne sont pas les noms qui faisaient peur. C’est le jeu. C’est le collectif. Un collectif incandescent, où chacun sublime l’autre. Où chaque joueur devient plus grand que lui-même.

3. Une révolution spontanée : quand le football s’invente à nouveau

Et le plus extraordinaire, c’est qu’ils n’ont copié personne. Ni le tiki-taka hypnotique du Barça, ni le pressing létal du Milan, ni le football total de l’Ajax. Non. Ils ont inventé un style. Un style libre, sauvage, lumineux. Un contre-pressing asphyxiant. Des permutations sans fin, où les postes deviennent des zones de passage, pas des prisons. Des transitions fulgurantes qui transpercent les défenses comme des éclairs. Un football libre, spontané, vivant. Un football qui ne ressemblait qu’à lui-même.

4. Luis Enrique, le cerveau et le cœur de la révolution

Et derrière cette révolution, il y a un homme. Luis Enrique. L’Espagnol au caractère trempé, l’analyste génial, l’entraîneur controversé. Sans lui, cette métamorphose n’aurait jamais existé. Raillé à son arrivée, contesté après des débuts hésitants, il a pourtant tenu bon. Là où d’autres auraient cédé à la panique, lui a maintenu son cap. Il n’a pas cherché à plaire, ni à séduire. Il a cherché à construire. Architecte obsessionnel, amoureux du détail, il a déconstruit les dogmes du football moderne pour bâtir une équipe fluide, libre, imprévisible, où chaque joueur devient acteur du jeu, pas simple exécutant.

Mais derrière le tacticien, il y a l’homme. Un homme marqué par la vie. Un homme dont le regard porte la gravité de celui qui a connu la perte la plus cruelle, la plus injuste. Sans jamais s’épancher publiquement, Luis Enrique a transformé cette douleur intime en une force intérieure. Une lucidité. Un recul face aux tempêtes superficielles du football moderne. Loin des discours lisses, il est resté fidèle à lui-même : Cash. Clivant. Intransigeant. Mais toujours guidé par une vision. Et cette vision, aujourd’hui, fait vaciller le monde du football.

5. La chute n’efface pas l’empreinte

Alors, oui, Paris est tombé. Une défaite nette, brutale, irrévocable. 3-0 face à un Chelsea implacable, qui a su saisir l’instant quand Paris, lui, a vacillé.Mais cette défaite, si cruelle soit-elle, ne peut réduire à néant ce que cette équipe a accompli. Car le PSG n’a pas seulement remporté des trophées cette saison. Il a changé de dimension. Il a imposé un style. Une vision. Une idée du football. Il a fait chavirer les foules, même les plus sceptiques. Il a dominé les plus grands, sans arrogance. Il a fait lever les tribunes, pas seulement pour ses buts, mais pour la beauté de ce qu’il proposait. Il n’a pas gagné tous ses combats, mais il a livré une bataille qui restera dans les mémoires. Ce PSG 2025 n’a pas perdu son histoire. Il en a simplement écrit un chapitre plus cruel… donc plus humain.

6. La grandeur d’un commencement

Une dynastie ne naît pas dans la facilité. Elle naît dans l’épreuve. Et ce Paris-là, loin d’être brisé, sort de cette finale avec quelque chose de plus profond encore : la conscience de sa propre puissance. Cette équipe n’a pas atteint la fin de son ascension. Elle est encore en construction. Elle est jeune. Affamée. Blessée. Mais debout. Ce revers n’est pas une chute définitive, c’est un souffle retenu. Un point de suspension dans une histoire qui ne fait que commencer. Paris ne demande plus sa place à la table des grands. Il l’a prise. Et s’il n’a pas encore tout conquis, il a conquis ce qui compte le plus : le respect, l’admiration, l’espoir.

Paris ne rêve plus.

Paris se prépare.

Et le monde, lui, regarde..

Pascal Bensadoun.

