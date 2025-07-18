Le premier match de la saison au Parc des Princes programmé

Après une saison 2024-2025 historique, le PSG va retrouver les terrains le 13 aout prochain. Pour sa première rencontre au Parc, il faudra attendre le 22 août.

Le PSG a terminé sa saison 2024-2025 historique le 13 juillet dernier avec la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea. Les Parisiens sont depuis en vacances et sont attendus au Campus PSG pour les tests médicaux d’avant-saison le 4 août prochain. Ils retrouveront les terrains le 13 août avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham avant de commencer la saison de Ligue 1 quatre jours plus tard.

A voir aussi : Edito CS : Un souffle. Une œuvre. Une promesse. Merci Paris !

PSG / Angers programmé en ouverture de la journée

Pour la première journée du championnat 2025-2026, le PSG se déplacera à Nantes le dimanche 17 août (20h45, Ligue 1+). Pour son retour au Parc des Princes, il faudra attendre la deuxième journée et la réception d’Angers. Ce vendredi, la Ligue 1 a dévoilé la programmation de cette dernière. Après avoir clôturé la première journée, le PSG fera cette fois-ci l’ouverture. La rencontre contre les Angevins a en effet été programmée au vendredi 22 août à 20h45. Elle sera diffusée sur Ligue 1+.

Programmation de la deuxième journée de Ligue 1

Vendredi 22 août 2025 à 20h45 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – Angers SCO



Samedi 23 août 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 Olympique de Marseille – Paris FC



Samedi 23 août 2025 à 19h00 sur Ligue 1+ OGC Nice – AJ Auxerre



Samedi 23 août 2025 à 21h05 sur Ligue 1+ Olympique Lyonnais – FC Metz



Dimanche 24 août 2025 à 15h00 sur Ligue 1+ FC Lorient – Stade Rennais FC



Dimanche 24 août 2025 à 17h15 sur Ligue 1+ RC Strasbourg Alsace – FC Nantes Toulouse FC – Stade Brestois 29 Havre AC – RC Lens

