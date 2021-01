Ce week-end était marqué par le début de la Coupe de France pour les Féminines du PSG. Les joueuses d’Olivier Echouafni affrontaient ce samedi après-midi le FC Fleury 91, dans un derby francilien. Pour ce 16e de finale de la compétition, le coach parisien avait fait tourner notamment en attaque avec les titularisations de Ramona Bachmannn, Jordyn Huitema et Signe Bruun. Dans cette rencontre, le club de la capitale s’est imposé dans ce 16e de finale grâce à des buts de Sara Däbritz (30e) sur pénalty et Signe Bruun (52e). Un succès qui permet aux Rouge et Bleu d’atteindre les 8es de finale de la compétition. La semaine prochaine, les Parisiennes affronteront de nouveau le FC Fleury 91, dans le cadre de la 14ème journée de D1 Arkema.

Sur le site officiel du PSG, l’entraîneur des Féminines du PSG, Olivier Echouafni, est revenu sur la victoire de son équipe face à Fleury. “J’ai envie de dire que la qualification était notre objectif, d’autant plus quand c’est la Coupe de France, qui nous tient à coeur, parce que la saison dernière on avait été jusqu’en finale et on avait perdu aux tirs aux buts face à Lyon (0 à 0, 4 tab à 2). Aujourd’hui nous n’étions pas sur un terrain facile, même indigne de la D1, mais on s’est adaptés et on a fait ce qu’il fallait. On s’attendait à une grosse opposition, ça fait 4 matches de championnat qu’elles ne prennent pas de buts. On savait que ça allait être difficile. On a mis du temps, mais on a aussi construit notre qualification, et je pense que ce score de 2-0 est le minimum car on s’est créés des occasions qui auraient pu alourdir le score en seconde mi-temps.”

XI du PSG : Voll – Lawrence, Paredes, Dudek, Morroni (Simon, 86e) – Geyoro, Däbrtiz – Huitema (Diani, 75e), Bachmann, Baltimore (Katoto, 81e) – Bruun