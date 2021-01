Après une trêve hivernale d’un mois, les Féminines du PSG ont parfaitement débuté l’année 2021 avec des victoires face aux Girondins de Bordeaux (1-0) et l’EA Guingamp (5-0). Les Parisiennes ont notamment su se montrer “plus tueuses” face au club breton, comme l’avait demandé le coach parisien, Olivier Echouafni, avant ce match. Et grâce à une excellente Marie-Antoinette Katoto (deux buts et une passe décisive) face à l’EAG, les Rouge et Bleu ont repris la tête du classement aux Lyonnaises. Pour le site officiel du club de la capitale, Olivier Echouafni est revenu sur la victoire de son équipe face à l’EA Guingamp.

“On s’est rendu le match facile en marquant rapidement. Nous avions constaté que Guingamp encaissait peu de buts en première période, notamment dans la première demi-heure. Cela nous a donc facilité les choses”, a souligné Olivier Echouafni via psg.fr. “On a également eu une très belle maîtrise du match, notamment lors des trente premières minutes, pendant lesquelles on a marqué trois buts. Il y avait beaucoup de fluidité et de mouvement dans notre jeu. Nous avons retrouvé une dynamique offensive très intéressante.” Pour leur prochain match, les Féminines du PSG affronteront le FC Fleury 91, dans un derby francilien (vendredi 5 février).