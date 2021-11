Joël Bats se confie sur son histoire avec le PSG

Le PSG possède une belle histoire malgré son jeune âge. Si des incultes pensent que le Paris Saint-Germain n’existait pas avant l’arrivée de QSI, ils devraient se plonger dans les archives du club de la capitale pour voir les trophées remportés et les joueurs de classe internationale qui ont enfilé la tunique Rouge & Bleu. Interrogé par le journal L’Équipe, l’ancien gardien de but revient sur son histoire avec le PSG et partage de belles anecdotes à ce sujet.

« L’équipe la plus forte dans laquelle j’ai pu jouer ? L’équipe du premier titre de champion de l’histoire du PSG en 1985-86 avec Gérard Houllier. Il y avait Da Fonseca, Rocheteau, Susic, Vermeulen, Sène, Pilorget, Jeannol, Bibard… On avait fait 26 matchs sans défaite au début. Houillier préparait très bien ses matchs, ses causeries étaient de très haut niveau. T’avais envie de tout renverser. Sa phrase : ‘la rigueur n’empêche pas la bonne humeur’.

Le dirigeant le plus marquant ? Michel Denisot au PSG, et à Châteauroux le temps d’une pige. Il avait une approche humaine, malicieuse, une dérision, un comique pince sans rire. Il faisait confiance aux gens et était assez intègre dans ce monde par moment très dur. Il a fait que j’ai travaillé avec quelqu’un d’extraordinaire, Ricardo.

Le moment où je me suis senti le plus bête ? Pour mon dernier match, PSG Nantes (1-1), j’avais promis aux supporters du kop Boulogne que j’allais essayer de marquer. J’en ai rêvé toute ma vie ! Et le classement était joué. Alors je suis parti en dribble en contre-attaque, j’en ai éliminé un ou deux, et près du rond central, je pousse le ballon un peu loin et je me fais attraper par Jorge Burruchaga qui frappe direct… but ! »