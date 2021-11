Revue de Presse PSG : Bordeaux, Neymar, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 7 novembre 2021. La victoire du PSG face à Bordeaux, le gros match de Neymar, les notes..

Le Parisien explique qu’une « partie du scénario est connue » avant même que la partie ne commence : « Paris va bâcler son entame avant que son talent ne s’en mêle. » Le quotidien met en avant le match du numéro 10 parisien et pour eux « le talent avait un nom : Neymar. En deux actions de classe qui confirment son retour au premier plan, le Brésilien a permis à son équipe de se sortir d’une partie mal engagée. » Mais « ce sont ses stars de l’attaque par leurs fulgurances qui portent aujourd’hui Paris, à défaut d’un projet de jeu bien identifiable. » Le journal est rassuré d’avoir retrouvé Neymar à sa place de leader de l’équipe du PSG. Le journal francilien estime que « l’avantage avec ce PSG, c’est qu’on ne s’ennuie guère quand le suspense s’étire comme ce samedi jusqu’au bout de la nuit. »

Neymar avait l’œil du tigre et voulait « rendre le plus bel hommage à son amie, la chanteuse brésilienne Marília Mendonça, décédée vendredi, à 26 ans, alors qu’elle se trouvait dans un avion parti de Goiânia et qui devait arriver non loin de là, à Caratinga, dans l’État voisin du Minas Gerais, dans le centre du Brésil. » Le joueur a perdu un nombre significatif de ballons, 37, un record pour Paris cette saison, « mais il a tenu à être sur le terrain au Matmut-Atlantique (…) et la frayeur a laissé place au spectacle et l’émotion bien sûr, lorsque, par deux fois, l’ancienne star du Barça a fait parler sa classe pour inscrire ses 2e et 3e buts de la saison. Le Parisien satisfait du fait que depuis 3 matches (Lille, Leipzig, Bordeaux), le meneur de jeu parisien paraît métamorphosé. Il brille enfin, pour le plus grand plaisir du PSG qui ce samedi a eu un Neymar en pleine possession de ses moyens

Notes selon Le Parisien : Navas 7 – Hakimi 4, Kehrer 4,5, Marquinhos 6,6, Bernat 4,5 – Dina Ebimbé 4, Herrera 5– Draxler 4, Wijnaldum Wijnaldum 5 , Neymar 8 – Mbappé 7

Du côté de L’Equipe on met en avant les difficultés des joueurs du PSG. Les Rouge & Bleu n’ont pas affiché beaucoup de maîtrise, dans la lignée de leurs premières périodes contre Lille (2-1) ou Leipzig (2-2) récemment. Puis il y a la première réalisation de Neymar jusqu’au dernier quart d’heure du match. Le PSG a concédé 18 tirs, « soit leur plus haut total cette saison en L1 mais ont frappé neuf fois au but de Costil (5 cadrés). Cela dit aussi qu’avec Neymar et Mbappé en attaque il est plus facile de marquer qu’avec d’autres. » Malgré plusieurs absences (dont principalement Messi, Kimpembe, Verratti), le coach argentin a réalisé des choix forts (Draxler à la place de Di Maria et Dina Ebimbe à celle de Gueye). La « quête du beau jeu » pourrait prendre plus de sens si après cette trêve et dans les semaines suivantes, Pochettino pouvait compter sur l’ensemble de ses joueurs cadres d’un match à l’autre afin de parfaire son collectif. Il doit en rêver la nuit.

Le journal souligne que Neymar a été « impliqué dans le jeu – précieux par ses décrochages -, sans cesse en mouvement, n’hésitant pas, comme à sa grande époque, à se livrer dans le duel. Un Neymar, certes encore très imprécis mais moteur du jeu parisien et même utile dans quelques retours défensifs. » Mais avec Kylian Mbappé quand « ces deux-là jouent aussi proches l’un de l’autre, quand ils interprètent aussi bien leurs déplacements communs, l’animation parisienne trouve tout son sens. » Une véritable histoire d’amour décrite par le quotidien sportif. « Bientôt, le plus vite possible, il faudra intégrer Lionel Messi à ce dialogue… Au-delà de son équilibre collectif, l’enjeu de la saison parisienne se situe là » conclut L’Equipe.

Notes selon L’Équipe : Navas 7 – Hakimi 4, Kehrer 6, Marquinhos 6, Bernat 5 – Dina Ebimbé 4, Herrera 6 – Draxler 4, Wijnaldum Wijnaldum 5 , Neymar 8 – Mbappé 7