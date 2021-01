Dans les prochaines semaines, le directeur sportif du PSG, Leonardo, devra gérer les situations contractuelles de certains joueurs de l’effectif parisien qui arriveront en fin de contrat en juin prochain. Outre les prêts d’Alessandro Florenzi, Danilo Pereira et Moise Kean, Juan Bernat, Ángel Di María et Julian Draxler sont les principaux joueurs qui seront libres à partir du 30 juin 2021. Si les prolongations de contrat de Juan Bernat et Ángel Di María sont à l’étude, l’avenir de l’international allemand devrait s’écrire loin du PSG. En effet depuis son arrivée en janvier 2017, le milieu offensif de 27 ans déçoit et ne devrait pas être retenu par les dirigeants parisiens.

Et selon les informations du journaliste de SportBild, Christian Falk, Julian Draxler se trouve dans la short-list d’Arsenal. Seulement 13e de Premier League cette saison, le club londonien souhaiterait se renforcer dans son secteur du milieu de terrain. Cependant l’actuel joueur du PSG ne figure pas comme la priorité du club anglais. En effet, le joueur du Borussia Dortmund, Julian Brandt (24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024) est en pôle position dans la short-list du club londonien. Mais en cas d’échec dans le dossier Julian Brandt, les Gunners se dirigeraient donc vers la piste Julian Draxler, qui représentera un coût moins onéreux en raison de sa fin de contrat en juin prochain.

Statistiques 2020-2021 de Julian Draxler