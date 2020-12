Leonardo ne va pas chômer dans les mois à venir. Alors que la crise économique contraint le PSG et que le Fair-play financier limite les latitudes, de nombreuses situations contractuelles deviennent urgentes à gérer. Il y a les dossiers connus : Angel Di Maria, Julian Draxler et Juan Bernat en fin de contrat en juin prochain. Et les deux gros poissons à conserver : Kylian Mbappé et Neymar liés jusqu’en 2022. Mais pas que puisque 12 joueurs ont sept mois et demi de contrat. Les trois éléments accueillis en prêt (Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Moise Kean), dont les deux premiers qui doivent poursuivre au delà de la saison en cours. Il y a aussi quelques jeunes pousses en fin de contrat. Timothée Pembélé s’est engagé jusqu’en juin 2024. Kays Ruiz-Atil n’a lui toujours pas prolongé et arrive en fin de contrat en juin 2021. A cela on peut ajouter Alphonse Areola, sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale et qui devra à terme être vendu par le directeur sportif.

Fins de contrat en 2021 (10 joueurs)

Angel Di Maria (32 ans) Julian Draxler (27 ans) Alexandre Letellier (29 ans) Juan Bernat (27 ans) Alessandro Florenzi (p/29 ans) Danilo Pereira (p/29 ans) Moise Kean (p/20 ans) Kays Ruiz-Atil (18 ans) Yanis Saidani (19 ans) Mathyas Randriamamy (17 ans)

2022 (6 joueurs)

Neymar Jr (28 ans) Kylian Mbappé (21 ans) Alexandre Fressange (19 ans) Xavi Simons (17 ans) Bandiougou Fadiga (19 ans) Maxen Kapo (19 ans)

2023 (8 joueurs)

Keylor Navas (33 ans) Gana Gueye (31 ans) Rafinha (27 ans) Leandro Paredes (26 ans) Thilo Kehrer (24 ans) Mitchel Bakker (20 ans) Alphonse Areola (27 ans) Garissone Innocent (20 ans)

2024 (12 joueurs)

Mauro Icardi (27 ans) Pablo Sarabia (28 ans) Ander Herrera (31 ans) Marco Verratti (28 ans) Layvin Kurzawa (28 ans) Marquinhos (26 ans) Sergio Rico (27 ans) Abdou Diallo (24 ans) Presnel Kimpembe (25 ans) Colin Dagba (22 ans) Arnaud Kalimuendo (18 ans) Timothée Pembélé (18 ans)

2025 (un joueur)