Abdou Diallo est un défenseur central de 24 ans qui joue au PSG depuis l'été 2019. Il n'a jamais joué en équipe de France A mais à fait un petit bout de chemin en Equipe de France des U16 aux Espoirs (2016-2019, 19 sélections), sélection dont il a même été capitaine. L'ancien de Dortmund a la double nationalité française et sénégalaise. Il y a quelques semaines – dans une interview accordée à Europe 1, Abdou Diallo avait expliqué qu'il pourrait opter pour la sélection sénégalaise dans un avenir plus ou moins proche. Et la sélection sénégalaise ne serait pas contre pouvoir compter sur le défenseur central (24 ans) dans sa sélection. "Oui, je peux vous certifier que les appels du pied ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. […] Au moment opportun, des décisions seront prises", a fait savoir Saer Seck – le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football – à l'Agence de Presse Sénégalaise dans des propos relayés par Afrik Foot. En choisissant le Sénégal, Abdou Diallo pourra retrouver son coéquipier Idrissa Gueye en sélection.