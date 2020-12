Pour son dernier match de la saison 2020, le PSG s’est largement imposé sur sa pelouse contre Strasbourg (4-0). Mais le score ne reflète pas la physionomie du match. Les Parisiens ont profité de plusieurs erreurs strasbourgeoises pour aggraver le score. Entré en jeu en fin de match, Idrissa Gueye a marqué un très beau but. Il a voulu retenir la belle victoire de son équipe.

La victoire

Gueye : “On voit souvent des frappes en ce moment mais ça ne va pas au fond. Aujourd’hui on est content, on, voulait bien terminer l’année. On l’a fait avec la manière avec quatre buts. On va bien se reposer pour revenir en forme pour l’année prochaine, assure Gueye pour Canal Plus. Il fallait se rendre le match facile. En première mi-temps c’était compliqué. Mais on a dominé le match, on a su mettre du rythme parce qu’il restait tous derrière. Mais malgré ça on a su bloquer leur contre-attaque. Aujourd’hui on gagne 4-0 et on est content.“

Troisième

Gueye : “On sait que le plus important c’est la fin de la saison. On a mal commencé, on a eu beaucoup de blessés. On fera tout pour finir premier. Fatigué ? Non ça va on s’adapte. On joue au foot, on se fait plaisir. Encore à Paris en janvier ? On verra bien (rire).”