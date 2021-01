Hier soir, le PSG s’est largement imposé face au Stade Brestois (3-0) dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Et comme lors du match face à l’ASSE (1-1), Mauricio Pochettino a décidé de placer Marco Verratti plus haut sur le terrain, dans le rôle d’un numéro 10. Présent dans la zone du milieu de terrain italien pendant 70 minutes, le Brestois, Paul Lasne, a complimenté, sur le plateau de beIN SPORTS, la conservation de balle du Parisien. “Verratti est infernal, il ne fait que pleurer, il protège la balle et ne la perd pas. En plus comme il est plutôt petit de taille (1m65, ndlr), il est proche du ballon et très bon sur ses appuis. Je pense à Marco Verratti, Kylian Mbappé et Ángel Di María qui sont des joueurs qui ont un truc en plus et qui permettent au PSG d’être là où ils sont”, a exposé Paul Lasne sur le plateau de l’émission beIN Center. “Mais globalement, je me rappelle d’un PSG d’il y a quelques saisons qui m’impressionnait plus avec un milieu de terrain Motta-Matuidi-Verratti. Je trouvais qu’il y avait une sacrée qualité avec Ibrahimovic et Cavani devant. À l’époque, c’était une équipe qui était vraiment plus performante dans son collectif.”