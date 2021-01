Thilo Kehrer positif au Covid, c’est une septième défection qui s’est ajoutée en dernière minute du PSG/Brest comptant pour la 19e journée de Ligue 1. Pas de Danilo Pereira (ischios-jambiers), pas de Leandro Paredes (hanche), pas de Presnel Kimpembe (ischios-jambiers), pas de Neymar (cheville), pas de Juan Bernat (genou), pas de Rafinha (Covid). Et donc pas de Thilo Kehrer remplacé par Abdou Diallo. Pour sa première au Parc des Princes, Mauricio Pochettino, qui a pu voir les banderoles d’accueil installées par le Collectif Ultras Paris, retente la même animation face à des Bretons réputés joueurs. Marco Verratti sera responsable de l’animation offensive et devra être plus soutenu par Angel Di Maria et Kylian Mbappé, décevants mercredi à Saint-Etienne (1-1).

Fil du match

Après une alerte sur une frappe de Faivre repoussée par Navas (5e), c’est Moise Kean qui ouvre la marque en étant le premier sur une tête de Marquinhos (corner) qui ricoche sur le poteau de Larsonneur (16e). Marquinhos (25e) encore puis Gueye (27e) ne sont pas loin de faire le break. Le match est agréable, le PSG est entreprenant. 1-0, c’est le score à la pause.

Feuille de match du PSG / SB29

Samedi 9 janvier 2021 à 21 heures au Parc des Princes (à huis clos) – 19e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Ben el Hadj | VAR : Schneider et Debart | But : Kean (16e)