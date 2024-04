A la veille du choc entre le FC Barcelone et le PSG dans le cadre du match retour des quarts de finale de Ligue des Champions, la presse espagnole semble partagée entre avancer la confiance et la méfiance sur la façon d’aborder la réception du Paris Saint-Germain.

Après le match aller perdu au Parc des Princes (2-3), le PSG de Luis Enrique arrive à Barcelone avec une leçon retenue, et pourra s’appuyer sur un retour d’Achraf Hakimi dans le groupe. Le retour de l’international marocain sur le flanc droit Rouge & Bleu est soulignée par le quotidien Mundo Deportivo qui avance le fait de pouvoir alignée sa défense type pour le club de la capitale, et ainsi offrir une véritable adversité à Joao Cancelo. L’alchimie entre le numéro 2 du PSG et Ousmane Dembélé poussera le FC Barcelone à « être très rigoureux sur le côté droit« . Le quotidien espagnol évoque également les retours de Bradley Barcola, « un profil plus électrique« , et Warren Zaïre-Emery pour l’impact physique. Pour Sport, le secteur offensif sera également à surveiller, avec notamment une possible résurrection de Kylian Mbappé après son non match le 10 avril dernier au Parc des Princes. C’est ainsi que le quotidien espagnol fait un focus sur Jules Koundé qui aura une pour mission, à nouveau, de stopper l’attaquant parisien. Dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, « plus les jours passent, plus les espoirs Parisiens grandissent, avec en tête le dernier déplacement au Camp Nou et la victoire 4-1« .

🚨 Revue de Presse 100% espagnole EN DIRECT DE BARCELONE 📰🤓🇪🇸



🏰 "La Forteresse de Montjuic"



🔮 "Le ‘mystère’ autour de l’organisation offensive du PSG"



⚔️ Le vestiaire du Barça s’attend à "une guerre" sur le terrain demain



🔙 Le PSG espère une "résurrection" de Mbappé pic.twitter.com/tbrujHVZ3z — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 15, 2024 X : @CanalSupporters

Sur le plan collectif, les Catalans estiment en interne que c’est du 50/50. Selon Sport, les hommes de Xavi s’attendent à souffrir. Mais ces derniers pourront s’appuyer sur leur force mentale et leurs supporters. En effet, le Stade Montjuic est décrit comme une véritable forteresse. Au sein des 50 000 places de l’enceinte catalane, c’est 3 000 supporters du PSG qui garniront le parcage visiteurs.