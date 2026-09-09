Le PSG s’amuse face au Slovan Bratislava et lance parfaitement sa campagne de Ligue des champions

Ce mercredi soir le PSG démarrait sa Ligue des champions face au Slovan Bratislava. L’occasion de lancer idéalement sa campagne européenne.

Le PSG entamait sa quête du « three-peat » ce mercredi. Pour le début de sa campagne de Ligue des champions, le double champion d’Europe accueillait le Slovan Bratislava, dans le cadre de la 1re journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de réserver quelques surprises avec les titularisations d’Illia Zabarnyi et de Dro Fernandez. De leur côté, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sont restés sur le banc.

Le résumé du match

Rapidement dans cette rencontre, le PSG a étouffé son adversaire en pressant haut sur le terrain. Incapables de ressortir proprement les ballons, les Slovaques ont été asphyxiés. La première grosse occasion n’a pas tardé à arriver, mais Dro Fernandez a buté sur le portier Dominik Takac (3e). Largement dominateur dans le jeu, les Parisiens ont fini par faire craquer le bloc bas adverse. Après une frappe puissante de Nuno Mendes qui a fracassé le poteau, Ousmane Dembélé en a profité pour ouvrir le score d’une reprise de volée (1-0, 17e). En jambes, le Ballon d’Or 2025 était proche du doublé dans la foulée, mais son ballon piqué a manqué de précision (18e). Mais ce n’était que partie remise pour l’international français. Sur une frappe contrée de Dro Fernandez, l’attaquant parisien a été opportuniste pour inscrire son deuxième but de la soirée (2-0, 23e). Par la suite, Maghnes Akliouche (27e) ou encore Nuno Mendes (29e) ont tenté de mettre le coup de massue sur la tête des Slovaques. Mais ce sera finalement Ferran Torres qui a enfoncé le clou. Sur un centre parfait d’Ousmane Dembélé, la recrue estivale a bien coupé au premier poteau pour porter le score à 3-0 (31e). Juste avant la pause, l’Espagnol était même proche d’être passeur décisif pour le triplé d’Ousmane Dembélé, mais le tir du Français a été repoussé sur la barre transversale par Dominik Takac (34e). Grâce à son Ballon d’Or, le PSG est rentré aux vestiaires avec ce large avantage au score (3-0).

Dès le retour des vestiaires, les Parisiens ont continué leur large domination. Sur une remontée de balle spectaculaire de Maghnes Akliouche, Ferran Torres a inscrit son deuxième but de la soirée (4-0, 47e). Si Nuno Mendes pensait inscrire le cinquième but avant d’être signalé hors-jeu (55e), c’était finalement la soirée de Ferran Torres. Sur une nouvelle passe décisive d’Ousmane Dembélé, l’Espagnol a inscrit un triplé dans cette rencontre (5-0, 57e). Dans la foulée, le Slovan Bratislava a réduit la marque. Après avoir trop facilement éliminé Illia Zabarnyi, Sahmkou Camara a trompé Matvey Safonov d’une frappe puissante (5-1, 59e). Avec les nombreux changements effectués par Luis Enrique, le rythme est peu à peu redescendu sur la pelouse du Parc des Princes. En fin de match, Fabian Ruiz a participé à la fête en inscrivant le sixième but parisien (6-1, 88e). Avec ce large succès face au Slovan Bratislava (6-1), le PSG a parfaitement lancé sa quête du « three-peat. » Les Parisiens retrouveront la Ligue 1 dimanche avec un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Slovan Bratislava. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ Première situation pour le PSG. Après un bon pressing dans la surface adverse, Akliouche récupère le ballon mais son centre en direction de F. Torres manque de précision.

3′ Quelle occasion pour le PSG. Trouvé dans la surface par Hakimi, Dembélé manque sa frappe mais le ballon arrive sur Dro. Le tir de l’Espagnol est repoussé par Takac.

7′ Les situations s’enchaînent pour le PSG. La frappe de Ruiz est contrée au dernier moment.

14′ Après un excellent jeu collectif dans un petit espace, Dembélé s’écroule dans la surface, mais pas de penalty. Le Ballon d’Or s’est laissé trop facilement tombé.

15′ Le PSG affiche 75 % de possession de balle dans ce premier quart d’heure.

17′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEE (1-0). Après un corner renvoyé par la défense slovaque, Nuno Mendes voit sa reprise de volée superpuissante fracasser le poteau de Takac. Le ballon revient sur Dembélé qui, vigilant, marque d’une reprise de volée.

18′ Dembélé proche du doublé. Lancé en profondeur, le numéro 10 parisien manque son piqué, qui passe juste à côté.

20′ La frappe lointaine d’Akliouche passe à côté du but.

23′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLÉ POUR DEMBELE (2-0). Après une récupération haute des Parisiens, la frappe contrée de Dro arrive avec réussite sur Dembélé, qui marque son deuxième but de la tête.

27′ Nouvelle frappe d’Akliouche qui passe au-dessus.

27′ Belle défense de Pacho pour contrer le tir de Camara.

29′ Le coup franc puissant de Nuno Mendes est repoussé par Takac.

30′ Après une action collective de grande classe des Parisiens, F. Torres se met sur son pied droit et enroule son ballon, cela passe juste à côté du poteau.

31′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG DE TORRES (3-0). Sur un centre parfait de Dembélé, l’Espagnol coupe au premier poteau et trompe le portier adverse.

33′ Les Parisiens ne s’arrêtent pas. Après un une-deux avec Hakimi, Dembélé écrase trop son tir, qui file à côté du but.

34′ Dembélé proche du triplé. Servi de la tête au second poteau par Torres, Dembélé voit son tir être repoussé sur la transversale par le gardien adverse.

40′ Dembélé à la recherche de son triplé. Son tir enroulé passe tout près du cadre.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes. Largement dominateur, le PSG est en tête (3-0) grâce à un Ousmane Dembélé des grands soirs, auteur d’un doublé et d’une passe décisive.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE FERRAN TORRES (4-0). Quelle remontée de balle d’Akliouche qui a remonté tout le terrain avant de servir F. Torres à l’entrée de la surface. L’Espagnol a parfaitement placé son tir pour tromper Takac.

51′ Servi par Dembélé dans la surface, F. Ruiz écrase trop sa frappe, qui file à côté du but. L’Espagnol était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

53′ Quel débordement de Nuno Mendes, taclé par Blackman, qui reçoit un carton jaune.

55′ Nuno Mendes pensait inscrire le cinquième but du PSG. Mais au départ de l’action, le Portugais était en position de hors-jeu. Dommage !

57′ BUTTTTTT POUR LE PSG ET TRIPLE POUR F. TORRES (5-0). Sur un corner de Dembélé, l’Espagnol marque du tibia.

58′ Akliouche proche du sixième but. Bien servi par Dembélé, le Français a voulu être trop altruiste mais se manque dans sa passe.

59′ Réduction de l’écart pour le Slovan Bratislava (5-1). Après avoir déposé Zabarnyi sur le côté gauche, Camara enchaîne avec une frappe imparable pour Safonov.

61′ Accrochage entre Nuno Mendes et Camara dans la surface parisienne. L’arbitre ne siffle pas de penalty.

64′ Quatre changements pour le PSG; Pacho, Nuno Mendes, Dembélé et Hakimi cèdent leur place à L. Hernandez, Digne, Godts et Mayulu.

66′ Pour son premier ballon, Godts échange avec Vitinha à l’entrée de la surface, mais son tir passe à côté.

70′ Depuis les nombreux changements, le rythme est retombé sur la pelouse du Parc des Princes.

73′ Dernier changement pour le PSG. Le triple buteur, Ferran Torres, cède sa place à Beraldo.

76′ La frappe lointaine de F. Ruiz passe au-dessus.

77′ L’arrêt de Safonov sur une frappe de Pokorny. Une position de hors-jeu était de toute façon signalée.

83′ Safonov s’envole pour repousser un tir de Camara.

87′ La frappe de Dro Fernandez est repoussé en corner par Takac.

88′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE F. RUIZZZZ (6-1). Sur un corner mal renvoyé par la défense slovaque, l’Espagnol reprend le ballon victoriseuement d’une reprise de volée.

90′ Godts ne cadre pas son tir sur un centre en retrait de Mayulu.

90′ Deux minutes de temps additionnel.

90’+2 C’est terminé. Largement dominateur, le PSG a réalisé un festival face au Slovan Bratislava avec un large succès sur le score de 6-1. Ferran Torres (triplé) et Ousmane Dembélé (doublé et deux passes décisives) ont été les grands artisans de cette victoire.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Slovan Bratislava

1re journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Nykola Balakin – Arbitres assistants : Oleksandr Berkut et Viktor Matyash – Quatrième arbitre : Dmytro Panchyshyn – VAR :Michael Salisbury et Matej Jug – Buts : Dembélé (17e, 23e), F. Torres (31e, 47e, 57e), Camara (59e), F. Ruiz (88e) – Carton : Blackman (53e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c) (Mayulu, 64e), Zabarnyi, Pacho (L. Hernandez, 64e), Nuno Mendes (Digne, 64e) – Dro, Vitinha, F. Ruiz – F. Torres (Beraldo, 73e), Dembélé (Godts, 64e), Akliouche Remplaçants : Chevalier, Beraldo (73e), Marquinhos, Kvaratskhelia, L. Hernandez (64e), Digne (64e), Mayulu (64e), Zaïre-Emery, Doué, Godts (64e), Ndjantou

: Safonov – Hakimi (c) (Mayulu, 64e), Zabarnyi, Pacho (L. Hernandez, 64e), Nuno Mendes (Digne, 64e) – Dro, Vitinha, F. Ruiz – F. Torres (Beraldo, 73e), Dembélé (Godts, 64e), Akliouche Le XI du Slovan Bratislava : Takac – Blackman, Markovic, Bajric (Camara, 22e), Cruz – Martínez (Gajdos, 80e), Pokorny – Barseghyan (Marcelli, 60e), Ibrahim (Mustafic, 60e), Camara – Sporar (c) (Maros, 80e). Remplaçants : Popovic, Kozlovsky, Wimmer, Gajdos (80e), Marcelli (60e), Cerepkai, Yirajang, Mustafic (60e), Maros (80e), Camara (22e), Ihnatenko, Matsuoka

: Takac – Blackman, Markovic, Bajric (Camara, 22e), Cruz – Martínez (Gajdos, 80e), Pokorny – Barseghyan (Marcelli, 60e), Ibrahim (Mustafic, 60e), Camara – Sporar (c) (Maros, 80e).