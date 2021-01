Pas de trêve pour le FC Barcelone, prochain adversaire européen du PSG (8e de finale aller de la Champions League le 16 février, match retour le 10 mars). Après un nul 1-1 à domicile contre Eibar, puis un jour de repos, les Catalans seront à l’entraînement ce 1er janvier 2021 (à 17 heures) à la Ciutat Esportiva. Et pour cause… puisque le Barça (6e de laLiga) jouera dimanche (21h) à Huesca, la lanterne rouge. Ce sera avec Lionel Messi mais sans Gerard Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto et Philippe Coutinho, tous à l’infirmerie du Barça. Blessé au ménisque du genou gauche lors du match nul contre Eibar, Philippe Coutinho (14 matches cette saison pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives) doit subir une intervention chirurgicale. Il sera écarté des terrains 6 à 8 semaines, selon le Mundo Deportivo. L’international brésilien manquera le match aller contre le PSG, c’est acquis.