Le FC Barcelone terminait son année 2020 ce soir avec la réception d’Eibar dans le cadre de la 16e journée de Liga. Un match que n’a pas joué Lionel Messi, qui s’est vu accorder un quelques jours de plus de vacances avant un programme très dense pour les Barcelonais en début d’année 2020. Ronald Koeman a donc décidé d’aligner un trio d’attaque Antoine Griezmann, Pedri et Martin Braithwaite. Le Barça met le pied sur le ballon en début de rencontre sans pour autant se montrer dangereux. Mais dès la sixième minute de jeu, Barcelone va obtenir un penalty après une faute sur Ronald Araujo lors d’un corner. Le défenseur est resté quelques secondes au sol avant de se relever en boitant bas. Un penalty accordé après utilisation de la VAR. Sans Messi, c’est Braithwaite qui se présente mais l’Ancien Toulousain s’est complètement raté en envoyant sa frappe à droite du but d’Eibar (8e). La physionomie du match va changer et c’est Eibar qui va mettre la pression sur la défense barcelonaise pendant une dizaine de minutes même si l’équipe espagnole n’arrive pas à se montrer dangereuse. Barcelone va reprendre le contrôle du match à partir de la 20e, croyant ouvrir le score par l’intermédiaire de Martin Braithwaite. L’attaquant danois – sur un centre venu de la gauche de Firpo – propulse le ballon au fond des filets (25e). Mais Braithwaite était hors-jeu. Après cette fausse joie, le match va être un peu plus haché et les deux équipes ne vont pas se montrer dangereuses. Elles rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge. Malgré une possession de balle largement supérieure (69-31), Barcelone a moins tiré que son adversaire (6 contre 4). En seconde période, le match va perdre en intensité malgré une belle double occasion de Dembélé – entré à la mi-temps – et De Jong (56e), les deux tentatives repoussées par le gardien d’Eibar. C’est même Eibar qui va ouvrir le score par l’intermédiaire de Kike Garcia (0-1, 57e). Barcelone ne va pas être mené bien longtemps puisque Ousmane Dembélé va égaliser à la 67e (1-1). Sur un centre venu de la gauche du pied de Firpo, Dembélé reprend d’une reprise du pied droit dans la surface pour tromper le gardien adverse. Barcelone fait ensuite le siège de la surface d’Eibar sans pour autant se montrer dangereux. Les coéquipiers de Griezmann concèdent un nouveau nul dans un match une nouvelle fois poussif. Le Barça reste sixième à 10 points du leader, l’Atlético de Madrid qui n’a pas encore joué son match de la 16e journée.