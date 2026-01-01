Le derby parisien entre le PSG et le PFC pas classé à risques

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du Paris FC. Le premier derby parisien de la saison n’a pas été classé à risques.

Le PSG va jouer son premier match de l’année 2026 au Parc des Princes avec la réception du Paris FC dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. Pour le premier derby parisien depuis 1978, le dispositif de sécurité autour du Parc des Princes ne sera pas renforcé, indique Le Parisien. Avec mille supporters du Paris FC présents, le parcage visiteurs du Parc des Princes sera plein lors de ce derby. Mais si les places à 10 euros pour les supporters du deuxième club de la capitale se sont vite envolées, le parcage sera essentiellement rempli de supporters « lambdas », indique le quotidien francilien. En effet, cette affiche arrive dans des circonstances particulières pour le Paris FC et ses ultras. Après la bagarre qui a opposé ses deux groupes ultras le 7 décembre dernier au Havre, le Paris FC a pris des sanctions. Les ultras Lutetia (950 membres) sont interdits de déplacement jusqu’à nouvel ordre et ne seront donc pas présents contre le voisin du PSG.

Le PSG n’a pas de crainte particulière autour de ce derby

« Malgré la portée de cette rencontre, cette absence des ultras du Paris FC a sans doute conduit la préfecture de police de Paris, qui s’est réunie mardi avec les deux clubs, à ne pas renforcer le dispositif de sécurité qu’elle met en place habituellement pour une rencontre de Ligue 1 au Parc des Princes. » La rencontre n’a d’ailleurs pas été classée à risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Côté PSG, aucune mesure spécifique n’a pas été prise par le club, qui n’a « pas de crainte particulière » autour de cette affiche pourtant inédite, indique le quotidien francilien. Huit jours plus tard, le lundi 12 janvier, les deux équipes parisiennes s’affronteront à nouveau, cette fois en seizième de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui aura une nouvelle fois lieu au Parc des Princes. Pour l’heure, la préfecture de police n’a pas encore publié l’arrêté qui définit les différentes restrictions de circulation et de stationnement, conclut Le Parisien.