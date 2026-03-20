Mercato – Le PSG sur une jeune pépite du Werder Brême ?

Si le mercato n’ouvrira les portes que dans quelques mois, le PSG prospecte pour renforcer son effectif. Il s’intéresserait à Karim Coulibaly du Werder Brême.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale cherche à recruter des jeunes joueurs prometteurs qui pourraient exploser au sein du club de la capitale. Selon les informations du média allemand Deich Stube, les dirigeants parisiens seraient intéressés par le défenseur Karim Coulibaly. Ce germano-ivoirien évolue au sein du Werder Brême (21 matches, 1733 minutes de temps de jeu). Selon le média spécialiste du club allemand, le PSG aurait supervisé à plusieurs reprises Karim Coulibaly.

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Le Werder souhaiterait récupérer entre 45 et 50 millions d’euros

Le PSG aurait noué des contacts avec les représentants du défenseur même si aucune offre n’aurait été formulée par les champions d’Europe. Deich Stube indique que le Werder Brême et les agents du joueur ont convenu d’une séparation l’été prochain en cas de belle offre. Le club allemand demanderait entre 45 et 50 millions d’euros pour lâcher Karim Coulibaly, si le club actuellement quinzième de Bundesliga se maintient dans l’élite du football allemand, conclut le média allemand.





