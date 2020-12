La vraie fausse ou fausse vraie fête de nouvel an de Neymar dans sa résidence de Mangaratiba, (à 130 kilomètres de Rio) fait polémique. Particulièrement au Brésil. Y-a-t-il une “Neymarpalooza” en cours ? Un avocat du joueur du PSG a démenti ce qui se dit dans les médias alors que des éléments laissent penser l’inverse. Dans ce contexte, le procureur de Rio de Janeiro a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il avait ouvert une enquête après avoir reçu “plusieurs plaintes, basées sur des informations publiées par la presse”, concernant des événements organisés par Neymar Jr. Il a été demandé de fournir des “détails urgents” sur “le nombre d’invités, l’organisation des festivités et les mesures sanitaires prises. Sur le plan juridique, l’Etat de Rio de Janeiro n’interdit pas les fêtes dans les maisons (privées) et la municipalité de Mangaratiba a admis dans un communiqué qu’elle “n’avait pas le pouvoir” d’intervenir.