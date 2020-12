Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 31 décembre 2020 dans la presse hexagonale. A trois jours de la reprise (dimanche 3 janvier), Mauricio Pochettino (48 ans) n’est toujours pas officiellement l’entraîneur parisien. Les joueurs passent leurs derniers jours de vacances avec un programme physique à suivre. Dix éléments du PSG (Bernat, Icardi, Kimpembe, Neymar, Diallo, Danilo, Paredes, Florenzi, Sarabia, Kurzawa) étaient partis blessés.

“Parmi eux, certains, blessés musculairement, pourraient reprendre début janvier”, rapporte L’Equipe. “L’évolution des lésions (ischios) de Kurzawa et Kimpembe est positive par exemple. Tout comme la blessure (hanche) de Paredes. Sarabia avait, lui, repris les séances collectives avant la trêve.”

Le Parisien se penche sur Miguel D’Agostino, ancien défenseur passé par Niort et Brest devenu adjoint de Mauricio Pochettino depuis 2009. Le technicien argentin de 48 heures suivra son compère au PSG. “Mauricio, c’est le même personnage que Miguel. Qui se ressemble s’assemble. C’est un duo indissociable. Ils me font penser à Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset”, commente Philippe Goursat, qui l’avait amené avec lui à Brest, où il en fera l’adjoint d’Albert Rust de 2003 à 2006. “C’est quelqu’un de très très bien. J’ai rarement rencontré des personnes comme ça, avec ces valeurs-là. C’est un garçon d’une humilité, d’une intégrité… Il est loyal, fidèle, honnête, travailleur. Ça fait beaucoup pour un seul homme mais, malgré ça, le caractérise vraiment !”

La vraie fausse ou fausse vraie fête de nouvel an de Neymar dans sa résidence de Mangaratiba attire toujours les attentions. “Son entourage nie énergiquement les informations publiées par plusieurs médias brésiliens, mais le silence du joueur qui a l’habitude de répondre du tac au tac sur les réseaux sociaux est éloquent“, écrit l’AFP. “Il se tait, comme ses principaux sponsors. Sollicité par l’AFP, l’équipementier Puma, qui avait frappé un grand coup en septembre en l’arrachant à Nike, a refusé de s’exprimer. […] Et tandis que Neymar fait comme si de rien n’était en publiant sur Instagram des photos très sages en famille, les révélations explosives (jamais confirmées de source officielle) se succèdent dans la presse. […] “Son image était en train de s’améliorer, mais a de nouveau été sévèrement écornée, alors que 2020 était une de ses meilleures années depuis longtemps”, explique le consultant en marketing sportif Erich Beting.”

“La polémique enfle”, confirme L’Equipe autour de la “Neymarpalooza” même si, “malgré la situation de l’épidémie dans le pays, le Brésil n’a pas interdit l’organisation de fêtes dans des lieux privés”. On peut lire que “les premiers invités ont déjà débarqué, certains en jet privé”, et que “les médias brésiliens s’amusent à recenser leur identité grâce à la présence de certains « infiltrés ». Un système de bracelet de couleur, avec accès en zone VIP, a été élaboré par les organisateurs de l’événement (la société Fabrica), qui évoquent la présence de 150 invités. Avec la présence de plusieurs artistes qui doivent donner des concerts privés, la facture devrait s’élever à 630.000 €, sans doute pris en charge par divers sponsors et partenaires.“