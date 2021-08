Le PSG espère toujours prolonger Kylian Mbappé (LP)

C’est le feuilleton qui a animé tout le mercato estival du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé a expliqué qu’il ne souhaitait pas – pour le moment – prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. Son nom a été associé au Real Madrid et ces derniers jours, on l’envoyait au Real Madrid et il n’aurait pas été contre rejoindre les Merengue. Mais le PSG n’a pas souhaité s’en séparer et a repoussé plusieurs offres des Madrilènes. Les dirigeants parisiens souhaitent toujours le prolonger.

Selon les informations du Parisien, le PSG espère toujours prolonger son numéro 7 même s’il a déjà refusé deux offres de renouvellement. La dernière offre des Rouge & Bleu portait sur un contrat court – jusqu’en juin 2024 – avec un salaire de 45 millions d’euros par an. Dans les prochaines semaines, voire mois, les dirigeants parisiens devraient revenir à la charge avec une proposition similaire en termes de salaires mais également « une prime à la signature astronomique, inédite dans l’histoire du football« , assure le quotidien francilien qui explique que cette proposition ne devrait pas faire changer d’avis Mbappé.