Prêté sans option d’achat par Everton en toute fin de mercato estival, Moise Kean (20 ans) est la satisfaction de cette saison au PSG. Avec 10 buts au total (en 17 matches toutes compétitions confondues), l’international italien a parfaitement remplacé Mauro Icardi (blessé de longue date) à la pointe de l’attaque parisienne. Des belles performances qui auraient convaincu les dirigeants des Rouge et Bleu d’acquérir définitivement le joueur de 20 ans. En effet, Sky Sports annonçait en ce début de semaine que le PSG négociait avec Everton pour un transfert définitif de l’attaquant (contre une somme d’environ 35M€). Cependant, Le Parisien contredit cette information. En effet, selon le quotidien francilien, aucune négociation n’a eu lieu entre les deux formations pour un transfert de Moise Kean. “Le club de la capitale n’est pas entré en discussions avec son homologue anglais pour faire de l’Italien un joueur à part entière de son effectif.” Face aux pertes financières causées par la pandémie de Covid-19 (billetterie, sponsors…) et le manque de versements des droits TV, “le PSG s’attachera plutôt à dénicher les bonnes affaires comme c’était déjà le cas lors du marché estival.” Le Parisien conclut en indiquant qu’il faudra patienter jusqu’à la fin de la saison afin d’envisager une possible discussion pour un transfert de Moise Kean (sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Everton).

Statistiques 2020-2021 de Moise Kean (PSG)