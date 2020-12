Demain soir à 21h, le PSG affrontera l’Istanbul Basaksehir dans un match capital en vue d’une qualification aux 8es de finale de Ligue des champions. Afin de préparer au mieux cette rencontre, Thomas Tuchel avait laissé au repos certains cadres face à Montpellier tels que Marco Verratti, Neymar Jr, Presnel Kimpembe ou encore Marquinhos. Titulaire lors des deux dernières rencontres face à Manchester United (3-1) et Montpellier (3-1), Moise Kean pourrait également postuler pour une place de titulaire dans ce match européen. Et à la veille de cette 6ème et dernière journée du groupe H de Ligue des champions, l’international italien s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Son intégration rapide au PSG

Kean : “Je suis heureux de jouer pour le PSG. C’est une belle chose, j’espère me donner à 100% pour mes coéquipiers et les supporters du PSG.”

S’améliorer en côtoyant Mbappé et Neymar

Kean : “À coté d’eux, j’ai l’opportunité d’apprendre beaucoup car ce sont deux grands joueurs au monde. Je peux apprendre beaucoup de choses.”

Poursuivre l’aventure au PSG après son prêt sans option d’achat (Everton) ?

Kean : “Je suis très content de jouer pour cette équipe. Oui, c’est une bonne chose de jouer dans un des plus grands clubs du monde. Maintenant, je suis concentré pour apporter des bons résultats au PSG. Pour mon futur, on verra plus tard.”

Comment expliquer son acclimatation rapide au PSG ?

Kean : “Ça s’est très bien passé J’espère continuer comme ça. Je travaille sur le terrain pour apporter beaucoup de résultats pour l’équipe.”

Au sujet de Basaksehir

Kean : “Ça sera un grand match. on ne pense pas au match aller, mais seulement au match de demain. C’est une bonne équipe. On va se donner à 100% pour la qualification.”

Son jugement sur la Ligue 1 ? Comment appréhende-t-il la concurrence avec Icardi ?

Kean ; “La Ligue 1 est un bon championnat. C’est un très bon niveau. Icardi est blessé mais c’est l’un des plus grands attaquants au monde. Il est blessé et moi je donne tout pour l’équipe. Quand il reviendra, ce sera un bon concurrent. Je me donnerai à 100% quand il reviendra.”