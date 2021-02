C’est une prolongation de contrat jusqu’en 2026 à Paris qui se profile avec Neymar Jr (lié jusqu’en 2022). Et le PSG entend faire de cet engagement important tout un symbole en le réalisant avant le choc à Barcelone, au Camp Nou, le 16 février, match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. C’est ce que rapporte UOL au Brésil. “Pour le club français, le renouvellement du contrat de Neymar, juste avant le duel contre le Barça, signifie une victoire politique sur le rival qui l’a le plus dérangé depuis l’arrivée du n°10 au club. Un nouveau contrat était considéré comme presque impossible il y a deux ans”, lit-on. “La première discussion sur la prolongation a eu lieu à Lisbonne, en août, lorsque le PSG a disputé la finale de la Champions League. Depuis lors, les négociations entre le père de Neymar, Pini Zahavi et le président Nasser Al-Khelaifi, se sont déroulées positivement.” Neymar Jr a 29 ans aujourd’hui. Ce qu’il a déjà fêté en petit comité, chez lui, dans le respect des consignes sanitaires. Au programme de la petite soirée, un sage jeu de piste.