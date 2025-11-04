Youth League : Les titis du PSG se relancent face au Bayern Munich (3-0)

Avant le choc au sommet de ce soir (21h sur Canal +) au Parc des Princes entre le PSG et le Bayern Munich, les titis parisiens affrontent les jeunes bavarois au centre d’entraînement du club de la capitale, pour le compte de la 4e journée de Youth League.

Le résumé du match

Le PSG se devait de s’imposer après un début de campagne en Youth League plus que mitigé. Les joueurs de Jean-François Vulliez comptaient seulement 4 points après 3 rencontres avant le coup d’envoie de ce PSG / Bayern Munich. C’est donc pour la 4e journée de de la compétition européenne que les titis parisiens ont fait face aux jeunes bavarois. Au cours d’une rencontre globalement dominée, David Boly et ses coéquipiers parviennent à prendre l’avantage dès la 5e minute de jeu par le biais de Mathis Jangean.

Le Bayern Munich tente de réagir, en vain. Les Allemands peinent à se montrer dangereux. Au retour des vestiaires, les Parisiens doublent la mise à la 50e minute de jeu grâce à Elijah Ly, auteur d’une sublime réalisation. Mathis Jangean manque le presque immanquable avant le deuxième but, avant de se rater sur deux penalty. La deuxième période ressemble à la première avec des Bavarois qui tentent de se montrer dangereux, mais le PSG l’est davantage. L’entrée en jeu de Noah Nsoki apporte plus de verticalité, et ce dernier obtient un deuxième penalty, tiré et transformé par le Marocain Younes Idder. Le PSG remporte le match et compte désormais 7 points en 4 journées de Youth League et pointe à la 10e place au classement, dans l’attente des autres résultats.

Les compositions de départ

Le XI du PSG : James – Boly, Kamara, Lucea, Cordier – Abo El Nay, Diyinu Nzinga, Chtai-Telamio – Ayari, Jangeal, Ly

Le XI du Bayern : Klanac – Wijks, Pavlic, Schafer, Ofli – Daiber, Mergner, Olychenko – Cardozo, Gashi, Chemwor

Le fil du match

0′ Coup d’envoie de la rencontre au Campus PSG

5′ Ouverture du score pour le PSG ! Parfaitement lancé en profondeur le jeune Mathis Jangeal gagne son duel physiquement contre son vis-à-vis avant de se présenter face au portier adverse en un contre un et remporter une nouvelle fois son duel. 1-0 pour les titis parisiens

12′ A noter que la rencontre se déroule sous les yeux de beaucoup de supporters et observateurs. Le Collectif Ultras Paris est également présent en tribune et ne peine pas à se faire entendre au Campus PSG !

17′ Pour ceux qui souhaitent regarder le match, celui-ci est à suivre en direct sur Canal + et sur la chaîne YouTube Canal + Sport

20′ La rencontre est globalement dominée par les titis parisiens, qui ne sont pas grandement mis en danger, et assoient une domination notamment sur le plan physique

31′ Les débats se disputent davantage avec un Bayern Munich qui fait tout pour poser le pied sur le ballon, mais le PSG sur une action très verticale sort bien le cuir grâce notamment à Rayan Abo El Nay qui cherche Adam Ayari en retrait à l’entrée de la surface, coup franc très intéressant …

33′ Zayon Chtai-Telamio se charge du coup-franc, dans le mur, ça ne donne rien. Toujours 1-0 pour le PSG

45′ La première période est terminée, mi-temps ! Le match ne se joue pas sur un grand rythme, les Parisiens restent dominateurs dans ce premier acte et mènent logiquement 1-0

https://twitter.com/PSG_inside/status/1985705497157050798 X : @PSG_inside

46′ C’est reparti au Campus PSG !

48′ Après un pressing haut le ballon est récupéré par les titis parisiens aux abords de la surface bavaroise, Jangeal ne parvient pas à mettre le ballon au fond des filets alors que le gardien adverse n’était plus sur sa ligne. Quel manqué de l’attaquant parisien …

50′ QUEEEEEL BUUUUUUUT POUR LE PSG ! Elijah Ly, parfaitement servi sur son côté gauche, se retrouve en un contre un, élimine parfaitement son adversaire et d’une frappe soudaine depuis l’extérieur de la surface de réparation vient surprendre le portier allemand, un bijou ! 2-0 pour le PSG

60′ Les jeunes du Bayern Munich tentent de réagir mais font fasse à des titis parisiens qui défendent tous ensemble et parviennent à résister jusque-là

67′ EEEET LE PENALTY pour le PSG ! Martin James renvoi loin au pied, Noah Nsoki passe devant son adversaire qui commet la faute dans la surface !

68′ Mathis Jangeal manque le penalty … Le buteur parisien tente sa chance avec un petit saut dans sa course d’élan, mais ne place pas assez bien le ballon, nouveau gros manqué pour le numéro 24 du PSG

82′ Dans les dernières minutes de la rencontre, le PSG continue de maîtriser son sujet et tient les trois points

88′ Schafer écope d’un carton rouge. Nsoki lancé en profondeur crochette de l’extérieur dans la surface, l’Allemand tend la jambe et défend mal. PENALTY pour le PSG !

89′ Mathis Jangeal le manque une nouvelle fois … L’attaquant parisien tente cette fois-ci une panenka, repoussée par le gardien du Bayern Munich. Toujours 2-0 pour le PSG

97′ Dans les dernières secondes de la rencontre, Nsoki vient provoquer en un contre un et obtenir le troisième penalty de la rencontre. Quelle entrée de Noah Nsoki, petit frère de Stanley. Mathis Jangeal ne tirera pas le troisième. Younes Idder, entré en jeu, s’en charge

97′ ET C’EST LE BUT !! 3-0 pour le PSG, l’arbitre siffle la fin du match, victoire nette et sans bavure des titis parisiens. Merci à tous de nous avoir suivi