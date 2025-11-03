Luis Enrique : « Ousmane Dembélé ? Il va jouer demain c’est sûr »

Comme à l’accoutumée à la veille des rencontres européennes, Luis Enrique répond aux questions des journalistes. Le technicien espagnol a tenu sa conférence de presse d’avant-match.

Le match face au Bayern Munich (PSG TV)

« Cette compétition commence vraiment en février-mars mais il faut engranger des points avant. On aborde ce match avec la volonté de gagner. Ce sera un joli mais très difficile match ».

Connaîtra t-on la meilleure équipe d’Europe demain ?

« Pour savoir qui est la meilleure équipe d’Europe, il faut attendre la fin de la saison. Il faut attendre de voir combien de trophées l’équipe gagne. En ce moment, ils sont très forts, ils le sont toujours. On connaît la difficulté du match mais on est prêt ».

Luis Enrique confiant avant PSG / Bayern Munich

« Il y aura des situations similaires avec les même principes de jeu. Ce sera un match alléchant […] Gagner 15 matchs de suite, c’est incroyable. Ils ont beaucoup de mérite mais demain, au Parc des Princes, avec nos supporters et cette ambiance, on a de la confiance pour chercher à améliorer notre performance et surmonter leur pression. Ce sera un match pareil à celui de l’été ».

Dembélé jouera demain face au Bayer Munich

« Aucun risque avec aucun joueur. Il est en condition, il a fait tous les entraînements ces dernières semaines, il a participé aux deux derniers matchs, et a amélioré sa condition physique. Il va jouer demain bien sûr, je ne sais pas combien de minutes mais il est prêt pour la compétition., On va décider combien de temps ».

La capitanat de Marquinhos

« En termes de foot, il n’y aucun doute sur le niveau de Marquinhos, dans le personnel, il est très fort, c’est une personne magnifique. C’est un vrai leader et je suis très content d’avoir un joueur comme lui, j’espère qu’il restera très longtemps ici ».

Luis Enrique veut les trois points face au Bayern Munich

« C’est important de gagner ici, pour les trois points mais aussi parce que notre groupe est le pire de la Ligue des Champions. C’est important de profiter de ce match et de cette ambiance […] Tous les matchs sont importants mais notre calendrier est intense et difficile et il faut prendre les points le plus en avance possible. C’est ce qu’on va chercher à faire demain, comme les trois premiers matchs ».

Rendre son équipe imprévisible

« Il faut changer beaucoup de choses. Si tu fais toujours la même action, l’adversaire est très intelligent et change. C’est le même objectif que tu dois faire de différentes manières. On parle de petits détails et on est habitué. C’est ce qui nous accompagne ces dernières années. Je suis confiant et je pense qu’on peut améliorer mais je suis content de ce que je vois ».

Luis Enrique à propos de Senny Mayulu

« C’est un joueur très important pour nous, pour sa qualité individuelle, technique et physique mais aussi pour sa capacité à jouer dans différentes positions. Ça me permet de profiter de sa qualité pendant les matchs, quand j’ai besoin de changer les joueurs. Il est encore en train de s’améliorer, je suis très content de ce que je vois Senny et des joueurs du centre de formation ».

A propos de Quentin Ndjantou

« Il arrive au bon moment. Je suis excité d’avoir un joueur comme lui dans l’équipe ».